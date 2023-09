Cristina Pedroche ha vuelto al foco de la noticia. Cuando se encuentra en pleno postparto tras dar a luz a su hija Laia el pasado mes de julio, la presentadora de televisión intenta seguir con su día a día para normalizar su situación. Ella ha contado todo lo que está viviendo, tanto lo bueno como lo malo. Sin embargo, hace unas horas compartía una publicación que ha preocupado a todos sus seguidores.

Sobre una foto en la que vemos una velita encendida, algunas piedras y una bolsita con una inicial, la colaboradora de televisión ha escrito: "Día importante. Pongo una velita para pedir que todo vaya bien". Cristina Pedroche ha preferido no desvelar el motivo que le lleva a encender una velita, pero es cierto que las dudas no se han hecho esperar en su publicación.

La colaboradora de televisión preocupa a sus fans con este mensaje

Esta practica la lleva a cabo mucha gente cuando tiene entre manos un día importante. Cristina Pedroche ha adoptado en su vida este ritual para momentos en los que se necesita suerte para superar ciertas situaciones. No podemos pasar por alto las piedras que tiene sobre la mesa: las piedras de cuarzo rosa, que tienen un significado claro.

Tienen grandes propiedades relajantes, por lo que son perfectas para los momentos de estrés o nerviosismo. Ante este día tan importante, Cristina Pedroche podría estar sintiendo más intranquilidad, por lo que busca en estos objetos la calma que necesita para afrontar el problema. Las vibraciones de estas piedras ayudan a equilibrar las sensaciones negativas por las positivas cuando hay preocupaciones, tristes o con decepción.

En plena recuperación tras dar a luz

Mientras nos saca de dudas, Cristina Pedroche ha preocupado aún más por este mensaje porque lleva varias semanas sintiéndose débil. Desde que diera a luz el pasado 14 de julio a su hija Laia, la colaboradora de televisión se encuentra en una montaña rusa de emociones. "Es la primera vez que piso un plató en dos meses. Estoy en casa casi todo el tiempo y apenas me relaciono", empezó diciendo ante Sonsoles Ónega cuando visitó el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Aunque a través de redes sociales la maternidad pueda llegar a parecer un camino de rosas, lo cierto es que para Pedroche está siendo una locura: "Lloro todos los días porque estoy en un viaje repleto de nuevas emociones. Veo a mi hija y me muero de amor porque es perfecta. Pero de repente, me pongo a llorar porque estoy nerviosa y me meto para dentro. Soy muy empollona y he leído mucho, me he preparado para el parto y postparto, pero hasta que no lo vives…", aseguraba. Aún así, está siendo complicado. Aunque eso sí, es la mujer más feliz del mundo con su pequeña.

