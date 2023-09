El preocupante mensaje de Carla Barber: "Me he sentido muy sola"

Carla Barber siempre ha sido muy activa en las redes sociales. No utiliza estas plataformas solo para mostrar los resultados de los retoques estéticos que hace en sus diferentes clínicas, también las usa para enseñar aspectos de su vida personal. Gracias a sus publicaciones podemos ver qué hace en su tiempo libre, en compañía de su pareja, Carlos Rubí, o sus hijos, o los viajes que hace a lugares paradisíacos. Pero de vez en cuando nos soprende con confesiones de lo más preocupantes.

Esto es lo que ha hecho hace apenas unas horas. Carla Barber ha hecho una reflexión que ha puesto los pelos de punta a muchos. Y es que confiesa en este mensaje sentirse "muy sola" en momentos que realmente necesitaba estar bien para disfrutar: "Bastian ya tiene 16 y Bosco 5 meses. He tenido momentos de mucha pena y tristeza en los últimos meses. Las cosas no salieron como esperaba y me he sentido muy sola en un momento que tendría que haber sido mágico y maravilloso. En esos momentos en los que uno está triste, tiende a ver las cosas bastante negativas. Pero la verdad es que tengo mucha, mucha suerte y doy las gracias a Dios por ella cada día", ha escrito Carla Barber.

Está viviendo una etapa de "mucha pena"

La médico especializada en cirugía estética no ha especificado el motivo de su tristeza. Su malestar podría venir de una etapa complicada que nada tenga que ver con su relación amorosa o con algún bache que haya atravesado su relación con el padre de sus hijos. Pero lo cierto es que está mal, porque el mensaje lo ha compartido con un vídeo en el que vemos a su padre junto a uno de sus hijos bailando en una imagen en blanco y negro que denota la situación personal que atraviesa.

Después de esta publicación, Carla Barber no ha compartido nada más. Ha preferido mantenerse callada y no hablar más del tema, pero claro, la preocupación de sus seguidores no se han hecho esperar y se han interesado por ella. Es habitual que la médico comparta su día a día desde muy temprano, pero en esta ocasión, no ha reaparecido por las redes sociales. ¿Qué le pasa a Carla Barber?

Podría estar encontrando el apoyo de su pareja en estos momentos

A pesar de tener dos hijos de corta edad, Carla Barber se organiza de tal manera para seguir trabajando. Hay que recordar que tiene que atender las clínicas de estética que tiene repartidas por nuestro país, lo que hace que tenga que viajar con asiduidad. A sus hijos los deja en casa con su familia o se divide con el padre de los mismos. Parece que hace unas horas se ha visto desbordada por algún motivo que no ha querido revelar que se ha sentido muy sola. ¿Es una pullita que va directa al padre de sus hijos?

