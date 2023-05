En la madrugada de este sábado, 27 de mayo, Alejandro Sanz ha compartido un preocupante mensaje en el que ha revelado públicamente que está pasando por un mal momento. El cantante ha explicado que está "triste y cansado" y que "a veces no quiero ni estar".

Alejandro Sanz ha revelado que no pasa por un buen momento emocional con un preocupante mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", ha comenzado a escribir el interprete de 'Corazón partío'.

Con el objetivo de hacer público su estado de ánimo y normalizar su situación, el cantante ha insistido en que está haciendo todo lo posible para estar bien. "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer", prosigue. Sin embargo, ha sido muy claro: "Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Las reacciones al mensaje de Alejandro Sanz

Un poderoso alegato sobre la salud mental que rápidamente se ha hecho viral entre sus seguidores, quienes han aplaudido su manera de abrirse públicamente sobre el tema y romper así con los estigmas. "Nadie! ni el más rico y famoso se salva de una depresión, muchos callamos por años y escondemos algún dolor", "El reconocerse ser humano ante sus fans también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!", "Todo tiene final. Volverás a estar fenomenal. No lo dudes", "Los artistas son personas también", "Gracias por ser vulnerable, siendo hombre. Donde muchas veces la sociedad les enseña que siempre deben ser fuertes", "eres una inspiración en este universo para muchas personas, te mandamos mucho amor", son solo algunos de las reacciones que se pueden leer.

En el último mes, Alejandro Sanz ha estado de gira por Latinoamérica. La última vez que le vimos en España fue el pasado mes de marzo gracias a su visita a 'El hormiguero'. Allí hablaba de su nuevo tema, 'Correcaminos', y se sinceraba sobre su simbolismo: "Para mí significa una actitud ante la vida, ir por ese camino, no importa lo que pase, ni los coyotes que salgan".