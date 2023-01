El posado más explosivo de Rocío Flores: las fotos que incendian las redes

De un tiempo a esta parte, Rocío Flores no ha dejado de compartir nuevas instantáneas en las que presume de figura. No hay día que no la veamos presumir de su escultural figura y de su renovadísima imagen. Está cada vez más guapa. Más sugerente. Más sexy. La hija de Antonio David Flores se siente bien dentro de su piel y así lo hace saber en las redes sociales, donde ha compartido fotografías de un posado muy explosivo que no ha dejado indiferente a nadie. He aquí el resultado de su última sesión de fotos.

Enfundada en un mono de lycra con transparencias, la nieta de Rocío Jurado posa muy sensual. "Amando siempre el negro", dice en su post. De inmediato, amigos y seguidores aplauden la manera en la que se presenta ante las cámaras. Una de las primeras en celebrar lo bien que se ve es Marta Riesco, la novia de su padre, quien le manda una ristra de emoticonos de fuego. Queda claro que le hace saber cuán ardiente y poderosa es su nueva imagen. "¡Brava! Tienes el poderío de la Jurado y la presencia y elegancia de la Carrasco... La genética manda", dice una usuaria de Instagram. Otros muchos internautas se suman a los halagos con frases como "la niña es guapa, es evidente" o "guapísima".

Pero, ya se sabe, en cuestión de gustos no hay nada escrito y hay quien lanza duras críticas contra ella. Alguno ve exceso de retoques ("el dinero y el quirófano hacen milagros"). A otros no les convence lo que ven: "A mí personalmente no me gusta. Tanto retoque, tanto filtro, que no es ella. A mi gusto estaba mucho mejor cuando estaba alejada de los focos que ahora. No se parece a su abuela en nada ni en el blanco de los ojos. Y ahora me criticáis las cuentas falsas que la defienden a capa espada".

A sus 26 años, Rocío Flores es una mujer bien distinta a la joven insegura de su cuerpo que entró en 'Supervivientes 2020'. Desde que salió del reality ha experimentado una increíble transformación física. "Yo llegué peor que nunca a Supervivientes”, ha confesado la joven, que perdió ‘veintipico kilos’ en el concurso. “Para el concurso te recomiendan que comas bastante, porque luego vas a necesitar reservas. En mi caso, ya llevaba las reservas de por sí, así que…”, relataba poco después de finalizar el concurso

A su regreso de Honduras cambió radicalmente de estilo de vida. Ahora combina dieta sana y ejercicio, aunque también se ha sometido a algunos retoques estéticos. Entre otros arreglitos, la nieta de Rocío Jurado se habría sometido a un procedimiento quirúrgico ambulatorio conocido como bichectomía para eliminar las bolsas de grasa que se conocen con el nombre de bolas de bichat y que dan como resultado un rostro más anguloso y estilizado.

También se ha retocado los labios y la nariz: "Me estáis preguntando un montón... Lo que me he hecho en la nariz es ponerme una gotita de ácido, porque tengo el hueso muy pronunciado. Así se me queda totalmente recta. Y luego me he puesto un poquito de ácido en los labios, que hacia como año y pico que no me los hacía", dijo en un vídeo en su Instagram. En la primavera del pasado año se sometió a una lipoescultura con bodytite de la que quedó estupenda. Asimismo, se ha sometido a un tratamiento de ortodoncia para corregir su sonrisa y suele de manera regular a centros de belleza para disfrutar de muy diversos tratamientos corporales.