"Lo mejorcito de cada casa", bromeaba Alba Carrillo acompañada por Rocío Carrasco, Sofía Suescun, Kiko Jiménez y el Maestro Joao. Todos han acudido al Estadio Metropolitano de Madrid para disfrutar de la 'final four' de la Kings League y la Queens League. Una cita orquestada por Ibai Llanos y Gerard Piqué que ha sido un auténtico éxito. Nos deja divertidas imágenes del grupo de amigos.

Gracias a las redes sociales hemos sido testigos indiscretos de cómo se vivió esta gran final. Alba Carrillo se mostraba tremendamente ilusionada de acudir a la cita. Y es que su hijo Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto, es un entusiasta de Ibai Llanos y le hacía especial ilusión poder estar presente. De vuelta a casa, hacía el siguiente resumen del día: "Estamos reventados. Nos lo hemos pasado increíble. Es una barbaridad. Es un idón increíble y brutal. La gente se lo pasa super bien. Hemos disfrutado muchísimo. No nos hemos podido hacer una foto con Ibai, que Lucas quiere, además le amamos porque nos ha dado las entradas. Subiremos a Barcelona porque necesitamos una foto con Ibai. Piqué también ha estado increíble como organizador".

Rocío Carrasco, acompañada por Fidel Albiac

El Estadio Metropolitano rozó el lleno. La cita congregó a 57.000 aficionados -según la organización- que vibraron con una final única. Una gran fiesta en la que Rocío Carrasco estuvo acompañada de Fidel Albiac. Este último disfrutaba del planazo al máximo con su amiga Alba Carrillo, la encargada de publicar una divertida instantánea donde bromeaba con el abogado. "Con mi novio", señalaba con mucha guasa en sus historias de Instagram.

No faltaron los brindis, los bailes y también los nervios. El espectáculo musical arrancó de la mano de la cantante argentina Nicki Nicole y el Maestro Joao tuvo su papel protagonista. Y es que el presidente de uno de los doce equipos que forman esta particular liga, los Saiyans FC, se encomendó a la magia del vidente con el único objetivo de mejorar la dinámica. El futurólogo predecía horas antes que la jornada iba a ser un éxito y no se equivocó. "Lo de esta tarde/noche en la Kings League en la final en Madrid va a ser ¡¡¡ESPECTACULAR!!! No lo podéis ni imaginar".