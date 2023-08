El planazo de Rocío Flores y Manuel Bedmar en Marbella

Rocío Flores, quien se había mantenido alejada de los focos mediáticos durante varios meses, ha hecho una excepción este fin de semana. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, ausente de los programas de televisión y eventos multitudinarios desde que su tía, Gloria Camila, decidiera retirarse, ha reaparecido en un photocall en Málaga. Su aparición no fue en solitario; estuvo acompañada de su novio, Manuel Bedmar, en un evento con una buena causa.

Ambos asistieron al concierto de Fondo Flamenco en el Starlite de Marbella, un festival que es conocido no solo por su música sino también como el evento solidario por excelencia en España. Posando con una media sonrisa, la pareja aprovechó la oportunidad para desmentir algunos de los rumores que habían surgido acerca de una posible crisis entre ellos, después de seis años de una relación caracterizada por un fuerte apoyo mutuo y un gran trabajo en equipo.

La experiencia de disfrutar del concierto de Fondo Flamenco no fue exclusiva de Rocío Flores y Manuel Bedmar, ya que también coincidieron con otros rostros famosos. Entre los asistentes se encontraban el novio de Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú y Carlos Latre, quienes también disfrutaron al máximo de la música del grupo.

Este retorno a la escena pública de Rocío Flores marca un cambio en la estrategia que había anunciado en sus redes sociales, donde afirmaba que estaba “enfocada en lo mío, sin tirarle nada a nadie. Perfil bajo, trabajando por y para mí. Mi estado actual”.

Y es que Rocío no para de trabajar como influencer y cuando Marta Riesco la provoca, no duda en responder. Al parecer, ya está cansada de las acusaciones de la ex de su padre que le acusa de ser la responsable de la ruptura sentimental que vivió con su padre, Antonio David. Por este motivo, ha reaccionado publicando un mensaje en su cuenta de Instagram, que ha sido visto como una clara indirecta hacia Marta. Rocío ha subido una foto suya con rostro serio que ha acompañado de este texto: “Reservada”.

Rocío Flores con este mensaje publicado ha generado cierta polémica en las redes. Por un lado, tiene seguidores que le apoyan con mensajes como: “Estás preciosa, sigue enfocada en ti” y “Muy bien. Tú en tu línea de trabajar sin tirar a nadie para ganar dinero, no hace falta rebajarse a tirar a nadie por los suelos”. Pero, también es cierto, que no todo son halagos. Muchos la critican y se posicionan del lado de Marta Riesco. Prueba de ello, es este mensaje: “Perfil bajo tienes básicamente porque está vetada y nadie te quiere en televisión. Antes bien que iba a llorar e inventarse cosas”.