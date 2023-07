El pique de Miguel Frigenti y Adriana Abenia por el supuesto uso de "anabolizantes"

Cuántas veces hemos escuchado eso de que hay que escuchar siempre las dos versiones. Pues bien, esto es lo que nos ha mostrado la red social del pajarito este miércoles, espacio en el que Adriana Abenia y Miguel Frigenti han hablado sobre su reciente encuentro. Todo ha sucedido en una oficina de representación, donde casualidades del destino y quién sabe qué, han coincidido. Lejos de mirar hacia otro lado, ambos se han saludado, aunque según el que el fuera colaborador de 'Sálvame' no de la mejor manera. Y es que Adriana le ha dicho a Frigenti, según él, que usa anabolizantes, esteroides que se utilizan para aumentar la masa muscular en poco tiempo.

El mensaje de Miguel Frigenti

"Se puede ser mal educada y luego está Adriana Abenia. Me encuentro con ella en una oficina de representación y sin tener ninguna confianza conmigo, me dice que me encuentra muy “fuerte” y que es evidente que me he pinchado anabolizantes. Ignorante", ha dicho muy enfadado. El periodista asegura no entender el atrevimiento de Adriana Abenia y por ello ha querido confesarse públicamente, poniendo con nombre y apellidos lo sucedido hace escasas horas. Lejos de callarse, Abenia ha dado su versión acerca de lo sucedido entre ellos. Ella, por su parte, mantiene que todo se ha tratado de una broma y que para nada quería ofenderle, pero ¿habrá bastado esta disculpa para que Frigenti dé un paso atrás?

La versión de Adriana Abenia

"Jajajjajajjaajjaja. ¡¡¡Pero si ha sido una broma!!! Siento mucho que te hayas sentido así, no era mi intención. Ha sido una manera de decirte que te veía genial, tal vez no te haya pillado en un buen día", ha respondido Adriana. De este modo, se ha zanjado la polémica entre ellos, siendo muchos los que han dado su punto de vista en el universo 2.0. Aunque se da por hecho que el comentario no estaba hecho con mala intención, lo cierto es que varios usuarios consideran que no fue acertado y que Adriana Abenia debería de haber utilizado otras palabras.

Miguel Frigenti no ha querido que su pique con Adriana Abenia quede en saco roto, por lo que ha contado con todo lujo de detalles la tensión producida entre ellos. Cabe señalar que, aunque el uso de anabolizantes tiene efectos secundarios complicados, es una práctica muy extendida. Aunque dan una apariencia más musculosa, lo cierto es que se asocia a la pérdida del cabello, a niveles más bajos de testosterona y a un recuento bajo de espermatozoides, entre otros, por lo que no están bien vistos en la sociedad. Molesto con que Adriaba bromee con ello, Miguel Frigenti ha estallado contra ella. No quiere que pase desapercibido su comentario y para que eso no pase ha utilizado una red social, donde ella ha querido defenderse como ha podido.

No es la primera vez que Adriana Abenia acapara todas las miradas por un comentario. Nos remontamos a hace solo unos meses cuando fue tachada de gordofóbica al dar su opinión sobre una modelo con sobrepeso que protagonizó una campaña de publicidad. "Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestro, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión... Por supuesto tienen derecho a vestirse, pero no que sirva de ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos", escribió. Poco después Tania Llasera y ella se enzarzaron en una guerra dialéctica que todavía se recuerda.