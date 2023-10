Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el 'Pequeño Nicolás’ por el común de los mortales, vuelve a estar en el ojo del huracán. Una vez más. Esta vez no por sus relaciones dudosas en las altas esferas políticas y económicas, sino por delito inédito que se suma a la larga lista de polémicas que acumula (y algún que otro ingreso por protagonizar peleas). El madrileño fue detenido el pasado viernes tras haber conducido desde principios de año con un carnet de conducir falso. Según han confirmado fuentes judiciales, el documento se lo habría facilitado el 'hacker' José Luis Huertas, conocido como Alcasec, de apenas 19 años y detenido este año. El joven ha roto su silencio para explicar lo sucedido.

El Pequeño Nicolás se enfrenta a dos delitos tras su nuevo arresto

Por la falsificación, el Pequeño Nicolás habría pagado hasta 3.000 euros. Sin embargo, él ha negado las acusaciones. A Gómez se le imputan dos delitos. Uno por falsedad documental y otro contra la seguridad vial. El polémico joven fue detenido por los integrantes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Granada, en colaboración con los de la Sección de Cibercriminalidad de Policía Judicial de Madrid. En los documentos de la investigación se especifica que estuvo conduciendo con este permiso falsificado desde enero, una vez se lo facilitó el tal Alcasec después de infiltrarse en los ficheros de la DGT.

“No me gusta conducir, ese carnet nunca me llegó siquiera y todo el que me conoce sabe que jamás conduzco, nunca. Voy a todas partes en Uber. Si la policía dice que hay vídeos míos conduciendo, que lo demuestre”, aseguraba en 'Y ahora Sonsoles'. Unas declaraciones que contradicen las pruebas aportadas por los agentes encargados de su arresto. Más exactamente, unos vídeos en los que se puede observar perfectamente al Pequeño Nicolás a los mandos de un vehículo mientras circula por diferentes carreteras.

El joven niega los cargos y señala directamente a las autoridades

"Se está diciendo cosas que he hecho que son totalmente falsas, hasta el punto de decir que presuntamente se ha hecho algo, cuando no hay ni indicios", indicaba el Pequeño Nicolás negando las acusaciones. Esto, al tiempo que confirmaba que, efectivamente, había sido detenido, pero que el arresto había durado a penas "una hora más o menos".

Según su testimonio, habría sido víctima de una "usurpación de identidad". Asegura que él se presentó "voluntariamente" en las dependencias policiales tras enterarse de lo que estaba ocurriendo. "Es como si utilizan en tu nombre tu carnet para pedir un préstamo que luego tú no lo pides. Son unas técnicas que se pueden hacer utilizando medios, como es el hackeo", ha tratado de defenderse en el programa que presenta Sonsoles Ónega.

El Pequeño Nicolás saltó a la fama en 2014 al aparecer en fotografías con líderes políticos, miembros de la casa real, empresarios de primer nivel y personajes varios con los que presumía de tener una relación estrecha y vínculos profesionales secretos. Dos meses después, era detenido y acusado por una serie de delitos entre los que se incluye la usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias y revelación de secretos. Acaparó tantísima atención que, incluso, participó en 'Gran Hermano VIP'.