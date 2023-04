El padre de Yulen Pereira carga contra Anabel Pantoja

Manuel, el padre de Yulen Pereira, ha roto su silencio y ha querido pronunciarse sobre la ruptura entre su hijo y Anabel Pantoja. Una noticia que se dio a conocer el pasado mes de marzo y con la que no está de acuerdo en cómo se ha tratado en los platós de televisión. El progenitor del esgrimista ha hablado alto y claro y no ha dudado en cargar contra la sobrina de Isabel Pantoja a quien ha lanzado un rotundo reproche.

"A ella le venía muy bien hacerse la persona dolida, que la han abandonado y la han dejado, y además le han ido infiel", ha afirmado durante una conversación con el programa 'Fiesta'. Manuel Pereira ha desmentido la versión de los hechos que se ha dado a conocer en un primer momento. "Venga, hombre... ¿Hasta cuándo? ¡Ya está bien! Aquí el que ha tenido que padecer no ha sido ella, ha sido él. Y lo único que ha hecho es defenderse. No lo ha dicho todo. Se ha quedado muy cortito. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos, tan malos”, ha subrayado.

El padre de Yulen Pereira, dolido con Anabel

La noticia del fin de la relación se dio a conocer en el programa 'Fiesta' por parte de Amor Romeira, íntima de la 'influencer'. "Quien da la noticia es amiga de la persona que ha roto. Ahí hay algo que es un conchabamiento que no es nada realmente sincero", ha indicado. Asimismo, ha reprochado a Anabel Pantoja que no haya salido en defensa de su hijo para frenar ciertos detalles que según él no son ciertos. "Nadie le ha defendido públicamente. Después de un mes en el que siguen hablando mal de él, no hablando bien, hablando mal".

El progenitor de Yulen Pereira se ha mostrado duro con Anabel Pantoja por su actitud en este tiempo. "Una persona queda bien y otra persona queda en el barro’’. Y es que según sus palabras, Yulen lo único que esperaba es que su expareja cogiese el teléfono para desmentir ciertos detalles que han visto la luz. "Eso es lo que esperaba Yulen. Ni una llamada, ni un comentario en su defensa. Cuando ella sabía muy bien que todo eso era mentira", ha recalcado muy molesto.