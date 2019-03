10 Entonces, ¿os ocultaron información?

A veces me pregunto qué más les daba a ellos contarnos la verdad sobre lo que estaba sucediendo. Cuando comenzó la máquina de extracción a trabajar nosotros la escuchábamos constantemente y estábamos tranquilos porque sabíamos que se estaba trabajando a destajo, pero en un momento dado dejamos de escucharla y le pedimos a la psicóloga que nos acompañaba que pidiese información de por qué habían parado; nos dijo lo que a ella le habían dicho, que la máquina se había averiado… Lógicamente la creímos, hasta que llegaron voluntarios de Protección Civil, que son amigos y vecinos de mi barrio, y me dijeron que no era verdad que la máquina se había averiado, sino que se había caído el tubo de esta máquina, la cámara y una linterna y que no podían sacarlo. No entiendo por qué no nos dijeron lo que había pasado desde un principio.