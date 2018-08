El nuevo negocio de Raquel Bollo: planes de lujo por publicidad

Siempre que viajo a algun sitio lo k mas me preocupa es la estancia pues intentas sentirte como en casa y no es fácil. Hace una semana tuve el privilegio de poder disfrutar de una fantástica estancia en www.mipisoenmalaga.com Es un piso espectacular con todas las comodidades en el centro de Malaga. @miguelkocina y todo el equipo de @novomalagaspain han sido muy atentos , cariñosos y profesionales conmigo. Echarle un vistazo al piso es espectacular con una decoración exquisita y todo tipo de comodidades , realmente merece la pena. Os lo recomiendo👌👌👌

A post shared by Raquel Bollo (@raquelbollo) on Aug 20, 2018 at 11:39am PDT