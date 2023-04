El nuevo misil de Shakira a Piqué, recién aterrizada a Miami

Shakira ha abandonado España. La artista ha cerrado su etapa en Barcelona justo después de recibir una carta de 'desahucio' por parte del que era su suegro, una misiva que ha precipitado su salida de la ciudad condal. Coincidiendo con su marcha, su ex Gerard Piqué ha concedido una entrevista donde manda zascas a la cantante, a Latinoamérica y a sus seguidores, palabras que por supuesto no han pasado desapercibida para ella. Sin dudarlo ni un instante, la colombiana ha gritado al mundo lo orgullosa que está de haber nacido allí, un misil directo contra el padre de su hijos con el que pretende desvincularse de sus palabras: "Orgullosa de ser Latinamericana". Tweet que ha acompañado de varias banderas, entre otras, la de Colombia, Argentina y Uruguay y con el que busca 'callar bocas' y mostrarse al lado de quienes ella considera que Piqué ha criticado.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira ( @shakira) April 3, 2023

Pero, ¿qué ha dicho Piqué para que Shakira nada más aterrizar en Miami haya respondido al empresario? Multiplicando la tensión que existe así como el 'hate' que hay contra él en redes sociales, Piqué ha disparado contra los latinoamericanos tildándoles de "robots". "Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", ha dicho. Aunque parece darle igual, lo cierto es que el catalán no ha desaprovechado la oportunidad para contar públicamente las constantes críticas que recibe tras su ruptura con Shakira, la cual salió a la luz en el mes de junio del pasado año.

Shakira ha recibido mensajes de apoyo y de agradecimiento tras esta reacción en el universo 2.0, donde deja claro de parte de quién está. Ella siempre ha sido una fiel defensora de su tierra, donde viven sus fans más acérrimos y donde más personas le han tendido su mano después de que todo saltara por los aires con Piqué. Casi un año después de que ella afrontara su dolorosa ruptura, la cantante empieza su vida nueva en Miami. En una mansión que ella misma posee, ha iniciado una nueva etapa junto a sus hijos, de la cual todavía quedan detalles por descubrir.

Piqué en el punto de mira

Piqué ahora está en el punto de mira, de hecho, son muchos los que han cargado contra él y los que han amenazan con dejar de seguirle en sus cuentas de redes sociales. "Propongo que todos los latinoamericanos dejen de seguirle", "Te vamos a declarar persona non grata" o "Totalmente desafortunado tu comentario" solo algunos de los comentarios que aparecen en Twitter tan solo googleando su nombre.