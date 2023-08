El negocio en el que triunfa María Patiño fuera de la televisión: “Nunca antes había sido empresaria”

El fin de ‘Sálvame’ trajo consigo numerosas incógnitas. Entre ellas, la más repetida: ¿Qué harían sus colaboradores más míticos ahora? ¿A qué se dedicarían? En el caso de María Patiño, además de continuar cada fin de semana al frente de ‘Socialité’, ha sido ella misma la que se ha encargado de confesar cuál es el negocio que lleva un año dándole muchas alegrías: el alquiler de la casa que adquirió hace justo un año en Fuerteventura, a la que la colaboradora bautizó como ‘Villa Corralejo Bay’. Desde la revista SEMANA hemos querido comprobar cómo funciona el nuevo negocio de María y las cifras hablan por sí solas: es todo un éxito.

Las villas, de 100 metros cuadrados, que cuenta con dos habitaciones dobles dentro del edificio principal y un apartamento externo, en el que caben dos personas y un niño, está siendo una de las fuentes de ingreso de María en esta nueva etapa. Se alquila por un precio que va desde los 230€ hasta los 267€ y SEMANA ha podido comprobar que quedan pocas fechas disponibles en este mes de agosto, unos de los más codiciados para el turismo. Aunque, eso sí, tal y como ha confesado María en el podcast ‘Superlativas’, “lo bueno de Fuerteventura es que, durante los 12 meses del año hay turismo”.

Carlota Corredera tiene un papel clave en la historia de la casa

Y es que Carlota Corredera tiene mucho que ver con esta nueva oportunidad laboral de Patiño, ya que fue el día en el que la presentadora se despedía de ‘Sálvame’ cuando María adquirió la casa, el 25 de marzo del 2022: “Yo estaba tumbada en la arena y estaba buscando una casa para comprar. De repente, levanté la mirada y había una casa muy grande con un cartel de ‘se vende’. Y entonces, antes de conectar con el programa, le dije a Ricardo: ‘Vamos a ver la casa pero yo una casa tan grande no voy a poder pagarla’. Entré en la casa para verla y me pasó lo que me pasó en el vaticano, me puse a llorar. Pero le dije al señor: ‘Yo no le puedo pagar lo que pide’, y me fui. A los 5 minutos me llama y me pregunta que cuánto le ofrecía. Yo le dije lo que tenía, porque yo tampoco me quería ahogar, teniendo en cuenta que tampoco tengo ahora 20 años”, confesaba María en el podcast de su amiga.

Para la presentadora ha sido mucho más que un simple negocio, ya que ella también disfruta de ese hogar: “Yo nunca he sido empresaria. Ni sabía… yo decía ¿qué monto? ¿un bar? ¿una tienda de ropa? Pues esa casa, la parte de abajo, la he puesto en alquiler vacacional y la parte de arriba, que es independiente, es mi apartamento donde yo estoy y tengo mi ropita. Está funcionando desde hace un año, me lo lleva una agencia”. Y si algo tiene claro es que no tiene miedo al fracaso porque, tal y como ella confiesa, si le va mal, “cierro el chiringuito y ya está”.

Fuerteventura, el nuevo paraíso de María

¿Por qué Fuerteventura?, es la primera pregunta que te viene a la mente, y es que la isla canaria se ha convertido en el paraíso particular de María. Allí encuentra la paz y la tranquilidad que la vorágine del trabajo en alguna ocasión le ha quitado: “Yo estaba en Lanzarote y mi chico, Ricardo, tiene un amigo en Fuerteventura. Nos cogimos el ferry para ir a pasar el dia y cuando me bajé del barco, en el puerto, dije ‘esta es mi casa y aquí quiero morir’. Allí me siento salvaje. Me siento como mowgli, el niño de la selva. Yo allí salgo en biquini con mi toalla y ya está. En la puerta de mi casa hay arena. Y por la noche, si salgo a tomar algo, me pongo un caftán. El pelo siempre arreglado, eso sí, ahí no negocio (ríe). Me siento muy libre”.

1 de 16 El exterior es más que envidiable 2 de 16 Tiene palmeras en su patio, además de una barbacoa 3 de 16 La casa tiene acceso a la misma, todo un planazo para sus clientes 4 de 16 La zona exterior está más que equipada 5 de 16 Consta de varias tumbonas 6 de 16 Está situada en La Clavelina, una playa de Corralejo 7 de 16 Tiene muebles de estilos muy distintos, aunque conforman una perfecta simbiosis 8 de 16 Ha conservado las puertas 9 de 16 Hay un concepto abierto 10 de 16 La cocina no tiene grandes dimensiones 11 de 16 Tiene zona office en la cocina 12 de 16 Los baños tienen un estilo particular 13 de 16 No ha reformado todas las estancias 14 de 16 Transmite mucho relax 15 de 16 Tonos claros y papel pintado en varias habitaciones 16 de 16 Algún dormitorio cuenta con ventilador