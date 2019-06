4 Iker y sus padres se necesitan mutuamente

Aunque no haya sido así durante muchísimo tiempo, la figura de unos padres es siempre capital durante todas las etapas de la vida. A Casillas le ha dolido muchísimo el control patrimonial que ejercían sobre él, se hartó y estalló, pero eso no quiere decir ni mucho menos que no lo haya pasado mal por este conflicto.