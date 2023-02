El motivo por el que Bárbara Rey aceptó conocer a Don Juan Carlos

Desde que se estrenara 'Cristo y Rey', la serie biopic de la plataforma de streaming Atresplayer Premium sobre el matrimonio entre Ángel Cristo y Bárbara Rey, la exvedette ya no se pone filtros a la hora de hablar de su amistad especial con el Rey Juan Carlos I. La madre de Sofía Cristo se convertirá en la próxima invitada de 'Chester', el programa de Risto Mejide, y hablará de sus primeros acercamientos que tuvo con el emérito.

En los avances mostrados de la entrevista, Bárbara Rey se abre en canal y contesta sin titubeos a todas las preguntas de Risto Mejide sobre su relación con Juan Carlos I. En medio de sus confesiones, la de Totana también ha dejado claro el motivo que le llevó a aceptar sus primeros encuentros con el monarca. "Esto que se ha comentado de que yo no he estado nunca en la Casa Real es incierto. Nuestra primera entrevista fue ahí. Y en varias ocasiones. Me mandaron un coche y fui. Me parecía como imposible, pero también tenía miedo a decir que no. Yo que había trabajado tanto y había tenido tanto éxito", cuenta.

Bárbara está dispuesta a contarle toda su vida a Risto Mejide y por ello también ha recordado cómo fue su matrimonio con Ángel Cristo. "Me he vuelto a enamorar de mi marido y he llorado de felicidad. Y mira que es difícil sabiendo todo lo que me hizo después, pero era tan bonito y lo quería tanto. Se lo he dicho a mi hija y se puso muy contenta y muy feliz porque no recordaba ningún momento así", se le escucha decir en uno de los avances mostrados por la cadena.

No se sienta frente a Risto Mejide para insinuar cosas

Nada más sentarse en el Chester junto a Risto Mejide, el presentador le peguntó si iba a abrirse en canal o "a insinuar". "Yo he visto a Bárbara Rey muchas veces en entrevistas insinuando cosas y yo quiero que vengas aquí a contar", le espeta el publicista. "Piensa que esto es el Chester, aquí han contado cosas, confidencias. Entonces esa es mi primera pregunta. Si vienes a contar o a insinuar", proseguía y la exvedette confirmaba que se sentaba para "contar".