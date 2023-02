No hay cosa que no le ocurra a Tamara Falcó. Este jueves, la hija de Isabel Preysler ha vivido una tarde pletórica al ver como algunas de sus piezas desfilaban en el desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Tamara, que va a lanzar la tercera colección cápsula de su firma, TFP, con la mencionada firma ha sido la gran protagonista de la jornada al llegar arropada por su novio, Íñigo Onieva, con quien se reconcilió tras la deslealtad de él. Tras posar en el photocall, charlar con la prensa e incluso ver el desfile en el front row, Tamara Falcó tenía para después otra cita: su cita habitual con 'El Hormiguero'.

Como cada jueves, Tamara Falcó se sienta en la mesa de tertulia de actualidad junto a Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Tras disfrutar de David Bisbal como invitado de la noche, donde incluso ha hablado del despiste que sufrió en el nacimiento de su hija pequeña, Bianca, era el turno de los tertulianos donde suelen hablar de actualidad, sociedad y política. Pero antes de ese momento, el presentador ha querido dar la enhorabuena a Tamara por su colección cápsula en la Semana de la Moda de Madrid y, por último, ha querido saber qué ocurrió en la noche de San Valentín, cuando salió a cenar junto a su prometido, Íñigo Onieva.

Tamara Falcó confiesa del incómodo momento que vivió la noche de San Valentín

El presentador, a bocajarro le ha preguntado: "¿Te caíste de bruces contra el suelo?", a lo que ella ha respondido de manera afirmativa con semblante serio. Tamara Falcó ha querido explicar qué le ocurrió la noche de los enamorados: "Resulta que como era San Valentín y tal me puse unos tacones rojos, de showroom. Me estaban un poco grandes pero bueno, pensé "no se van a dar cuenta". Lo que pasa es que no contaba con toda la secuencia de eventos que iba a suceder después", comienza a decir antes de dar paso a revelar el momento 'tierra trágame' que vivió ante los medios de comunicación que se encontraron con ella mientras hacían su trabajo.

"Había un agujero en el suelo, lo pisé y entonces caí. Estaba toda la prensa grabando. Fue un momento de esos de Premio Pullitzer. Estuvieron tentados a ayudarme pero prefirieron ver cómo me caía. Primero dijeron "¿estás bien?" y luego dijeron "espera, espera". Pero fueron muy simpáticos", confiesa la colaboradora de televisión entre risas. La periodista Cristina Pardo añadía: "Pero te digo una cosa, te han ayudado mucho porque no ha salido", a lo que Tamara respondía que "eso es verdad".

Pablo Motos ha querido saber más detalles sobre esta aparatosa caída: "¿Tuviste el momento muelle en el que te caes y te levantas súper rápida?", le preguntaba. Sin embargo, la hija de Isabel Preysler asegura que "a mí me pareció eterno. No lo sé. Es que sobre todo, antes de saberlo, ya estaba en el suelo. Ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Pues ese fue mi San Valentín", sentencia y le pregunta al presentador: "¿Y qué tal el tuyo Pablo?", decía entre risas.

El look de la colaboradora de televisión, al detalle

Hay que recordad que para su gran noche de San Valentín, Tamara Falcó lució un conjunto satinado en rojo de estilo pijama de Max Mara valorado en casi mil euros que combinó con unos altos salones de Aquazzura, un bolso bandolera de Yliana Yepez y un abrigo batín de su propia colección. Un 10 de look.