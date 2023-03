El momento de gloria de Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez, en 'El Hormiguero'

Este miércoles, Georgina Rodríguez ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para promocionar la segunda temporada de su serie en Netflix, 'Soy Georgina'. Un documental sobre su vida en el que repasará aspectos de su día a día y compartirá recuerdos de los últimos momentos vividos, como la muerte de su hijo Ángel, uno de los mellizos que esperaba. Durante su visita al programa, la de Jaca ha estado acompañada de su hermana, Ivana, quien sin quererlo se ha convertido en una de las grandes protagonistas del espacio. Para sorpresa de todos, Pablo Motos le ha pedido que participara en un juego gracias al que el público ganó suculentos premios. No se pierda el vídeo para ver a la cuñada de Cristiano Ronaldo haciendo gala de sus conocimientos en directo.

Tan emocionante fue el momento que la propia Ivana ha compartido las imágenes de su instante de gloria en el espacio de Antena 3. "Mi momento “octopus” en el Hormiguero. Jajajjaja 🤣", ha escrito en su perfil de Instagram. "Me la he jugado pero bien. Que se note que soy casi Licenciada (léase lisensiada) jajajaja- Mi profesor de latín del bachiller y mis profesores de la Universidad estarán orgullosos de mi aporte etimológico. Prometo que soy así de crack siempre y de friki lingüista también. Dudar he llegado a dudar, qué responsabilidad dejar a todas esas personas sin la televisión. ¡Nos lo hemos pasado pipa! Mi hermana, espectacular. Y nos llevamos teles todo el público", ha escrito, satisfecha del estupendo papel que jugó en 'El Hormiguero'.

La hermana de Georgina Rodríguez es uno de los 'descubrimientos' que ha podido hacer el público de 'Soy Georgina'. Y es que tanto en la primera parte como en la segunda de esta serie, la joven aparece en un sinfín de escenas. Lo cierto es que se lleva muy bien con la modelo e influencer, y es una de sus personas de confianza. Hace unos meses, por cierto, la joven se propuso realizar un cambio físico y llamó la atención de muchos al conseguirlo. En poco tiempo eliminó los kilos de más y pudo presumir de nueva figura. Entonces aseguró que no lo hacía por estética, sino por salud, y que necesitaba cambiar de hábitos en su vida. En sus redes sociales compartía los resultados de su transformación con un mensaje en el que reflexionaba sobre los problemas de obesidad.

"Este es un mensaje de ánimo para todas las personas, todos los géneros, sin género, madres, no madres, embarazadas, no embarazadas, con las hormonas como una montaña rusa, sin hormonas… Para todos aquellos que atravesáis un momento difícil, de enfermedad, para los que cuidáis a un enfermo, para los que casi no tenéis tiempo para vosotros porque os centráis en sacar adelante a los demás, para los que ya por suerte o por desgracia podéis centraros en vosotros porque vuestro entorno es más estable", arrancaba diciendo. "Ánimo. Fuerza. Coraje. Ponedle ganas a lo que queráis cambiar. No solo por estética, por salud. No solo por salud física sino mental".

"La obesidad es una de las principales causas de muerte en la sociedad: accidentes cerebrovasculares, diabetes, infartos, hipertensión crónica, depresión, suicidios", proseguía. "Tenemos que educar a nuestros hijos y nuevas generaciones a cuidar el cuerpo y la mente, a buscar la salud, el equilibrio. Si tienes problemas como la anorexia, bulimia, no quiero que sigas mis pasos. Yo tenía un problema de obesidad. No es tu caso. Trátate con un psicólogo y psiquiatra. Ámate, cuídate. Me gustaría poder ayudar a todos los que me seguís. Con la cantidad de seguidores que sois es muy difícil dar en la tecla justa. Pero me compensa saber que os estoy ayudando a muchos de vosotros". Junto a su texto compartía una foto suya embarazada de seis meses ("y había engordado ya casi 20 kilos") y otra tras haber dado a luz ("en pleno postparto y recuperándome aún").