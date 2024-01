El primer hijo en común de Bertín Osborne y Gabriela Guillén ya ha nacido. Tras meses de espera llenos de polémica por la ausencia de Bertín en la vida de su expareja, su bebé llegaba para llenar de felicidad a la empresaria: "En este camino que creo que ninguna mujer está preparada del todo, pero la naturaleza es muy sabia y maravillosa, las mujeres somos capaces de dar vida y eso es una bendición", confesaba días antes de dar a luz. Ahora, Gabriela y su bebé ya han regresado juntos a casa para empezar una vida sin Bertín, que ya ha dejado claro que "no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré".

La casa de Gabriela Guillén

Según ha podido saber SEMANA Gabriela vive de alquiler en un piso que se encuentra a tan solo 15 minutos andando del conocido Parque del Retiro en Madrid y muy cerca de Fuente del Berro, lo que denota que está en una zona privilegiada de la ciudad. El barrio que ella frecuenta está muy cotizado, aunque lo que hizo que se decantara por este piso fue la comodidad, y es que el piso está muy cerca de su negocio, un centro estético en el que ella ejerce como directora y en el que se implica al máximo. Precisamente por este motivo la ex de Bertín Osborne escogió una vivienda que no estuviera lejos de su 'oficina' y que no le obligara a pasar más tiempo del debido en transporte público.

Es habitual ver a Gabriela por su barrio, visitar comercios y saludar a los vecinos, detalles que demuestran que se comportan con absoluta normalidad. Aunque ella todavía no ha dado datos del interior de su piso, en la zona en la que ella vive la media es de 85 metros, espacio suficiente para Gabriela y también para su hijo. Quién sabe si ahora que ha nacido el bebé cambiará de opinión e incluso de barrio...

Bertín no quiere asumir su papel como padre a los 69 años

El artista tras nacer su hijo con Gabriela Guillén ha revelado sus planes, entre los que no entra ejercer como padre de su séptimo hijo. A sus 69 años se niega a asumir de nuevo ese papel, unas durísimas palabras que ha tenido que leer su ex nada más dar a luz. No negará, eso sí, la manutención económica si las pruebas de paternidad que va a realizarse revelan que hay vínculo genético entre él y el bebé. Unas pruebas que se hará también por el resto de sus hijos, tal y como ha asegurado en su última reaparición. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", desliza. Unos análisis de ADN que Gabriela realizará siempre y cuando se lleven a cabo en el Instituto Toxicológico para que sea "seguro e imparcial" y para contar con el 100% de las garantías.