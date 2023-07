Bertín Osborne ha asegurado que al bebé que espera con Gabriela Guillén "no le faltará de nada", aunque "no ha sido deseado ni buscado". El artista tiene patrimonio más que de sobra para responder a la nueva paternidad, aunque pocos saben qué empresas y propiedades posee lejos de los focos. Tras una imponente carrera en la música y en la televisión -donde ha participado en una veintena de programas-, ha logrado amasar una importante fortuna que en el futuro recaerá en sus hijos. Ahora se tendrá que repartir entre seis, pero ¿qué tiene exactamente? Más de 10 empresas están a su nombre, eso sí, no todas tienen la misma actividad ni están relacionadas con su profesión. Bertín tenía claro que no quería poner todos los huevos en la misma cesta y así ha sido.

Los negocios de Bertín Osborne

Aunque la visión de negocio le ha acompañado muchos años, no siempre le ha salido bien, tal y como demuestran varios datos que te desgranamos a continuación. Empecemos por una empresa llamada 'Corporativa Eucanor', dedicada a la creación de espectáculos y programaciones culturales y musicales y que fue fundada en el año 2009. En ella él es su único socio y en ella cuenta con importante patrimonio, de hecho, supera los 4 millones de euros y suele tener importantes beneficios en la misma, aunque en los últimos años estos han descendido. Tiene su sede en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la finca hispalense en la que Gabriela ha vivido también el comienzo de su relación junto al cantante y que en varias ocasiones ha puesto a la venta en portales inmobiliarios, aunque sin éxito.

Otro de los negocios que posee es Crooner 2016 SL, la cual le sirve para gestionar sus conciertos, aunque no siempre le ha resultado beneficiosa. Prueba de ello que incluso haya copado titulares por las pérdidas que le suponía. También está destinada a otras actividades como la regencia de bares o la explotación agropecuaria, detalles que dejan ver las múltiples funciones de la misma. Además aparece como administrador único de 'Bodegas Conde de Donadío de Casasola' en Álava, un negocio que no salió bien y en el que en la actualidad sigue apareciendo el nombre de Bertín Osborne para sorpresa de muchos.

Bertín Osborne tiene también inversiones financieras que se han cifradas en varios millones de euros y que a él le reportan beneficios, a pesar del riesgo que suponen. A esto se suma también Mediterranean Eco Food SL, a través de la que comercia con aceite, ibéricos o quesos, por ejemplo, y que cuenta con un activo millonario o Striang 3000 SL, negocio bodeguero que demuestra cuál es una de sus grandes pasiones. Negocios que sigue de cerca, al igual que la Fundación Bertín Osborne en la que él es vicepresidente y Fabiola Martínez presidenta. Están centrados en ayudar a familias de niños que padecen lesiones cerebrales, siendo este el proyecto común que todavía le une con su expareja y madre de sus dos hijos. En ella demuestra su solidaridad y ayuda a más de 2.000 personas que se encuentran en una situación similar a la de su hijo Kike.

Su grandísima casa en Sevilla

En cuanto a las propiedades destaca la hacienda del siglo XVIII que tiene en Sevilla desde hace más de 30 años. Más de una vez la ha puesto en venta, pero nunca la transacción ha llegado a realizarse. 50 hectáreas por 8 millones de euros, cantidad que él estaba dispuesto a rebajar y que supone muchos gastos anuales para él (unos 37.000 euros). En el mismo lugar tiene unas ocho hectáreas de olivares, que a su vez, también le dan beneficios, algo a tener en cuenta y de lo que él ha presumido en algún momento. Allí reside él tras su separación de Fabiola ya que tiene espacio más que de sobra gracias a los salones, comedores y un enorme vestidor, entre otras comodidades, las cuales están repartidas en los 2.100 metros en los que está construido su hogar. Ahora su intención es transformarlo en un complejo hotelero, lo que convertirá este lugar en otra fuente de negocio para él.