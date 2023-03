El mensaje que Rosario Mohedano lanza a 'Sálvame' en su nuevo videoclip

Rosario Mohedano acaba de estrenar nuevo single, 'De qué vas', un tema en el que lanza un mensaje contra Telecinco en general y 'La fábrica de la tele' en particular, tal y como nos confirma la propia artífice de la canción. Este hit, que ha alcanzado en pocas horas miles de visitas, tiene como protagonista en el videoclip a su prima, Gloria Camila Ortega. Ambas ahora están "vetadas" de la programación del grupo de comunicación italiano y, en ninguno de los programas, se pueden mencionar sus nombres ni compartir contenido relacionadas con ellas. Algo que supuso un alivio para Rosario Mohedano, que llevaba años luchando porque no hablaran más de ella en este espacio televisivo. A pesar de esto, este tema que promete generar mucha controversia, se ha convertido en su vía de escape, ya que asegura que "para mi fue un desahogo componer este tema que nunca grabé".

width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

SEMANA se ha puesto en contacto con Rosario Mohedano en uno de sus días más importantes. La cantante nos ha confirmado que está canción está dedicada a La Fábrica de la tele y a sus programas, sin embargo no tiene nada que ver con el documental de su prima, Rocío Carrasco. Nos confirma que este tema "está escrito en 2018, así que nada tiene que ver con el documental" de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' o 'En el nombre de Rocío', pero que "a los que piensan que es por la Fábrica de la tv, obvio". No ha sido hasta ahora cuando ha lanzado este hit que "escribí en el 2018 pero no lo había grabado. El vídeo es nuevo", confiesa a este medio.

Rosario Mohedano asegura que es una suerte poder trabajar con su familia

Como hemos dicho anteriormente, en el vídeo aparece su prima, Gloria Camila, quien también se ha desvinculado del universo de Telecinco y está centrada en su faceta como influencer. Tras su paso por 'Supervivientes', decidió dar un giro de 180 grados a su vida y ahora está dedicada a crear contenido digital para su perfil de Instagram, donde acumula más de 800.000 seguidores, además de tener otros proyectos entre manos. Rosario Mohedano está muy orgullosa de tenerla en el videoclip de uno de sus temas más importantes. Así nos lo confirma a SEMANA: "Respecto a contar con gente mía en los trabajos que realizó no es nada raro. Tengo la suerte de poder hacerlo y así se crean momentos mucho mas especiales", sentencia sobre este tema.

La hija de Rosa Benito lleva años luchando contra La Fábrica de la tele

Esta canción en forma de crítica hacia la productora de 'Sálvame' o del Deluxe llega años después de que su marido, Andrés, interpusiera una demanda contra ellos. Una denuncia que además ganó. El marido de Rosa Benito interpuso contra 'La Fábrica' en el año 2019 después de que 'Sálvame' hiciera pública una ficha policial suya. Aunque eran procedimientos distintos su declaración se incluyó 'Operación Deluxe', al encontrarse similitudes entre su caso y los demás investigados. Finalmente, en este proceso , la justicia les dio la razón y 'La Fábrica' deberá abonarles una importante cantidad de dinero, reconocimiento del delito y perdón público. Una noticia que conocimos en junio del pasado año. Además, en los últimos meses también se pronunció cuando se conoció el nuevo código ético de Mediaset: "Tengo que decir que ya era hora que me hicieran caso y cambiaran todo lo que llevo denunciando públicamente y en privado. Delitos y praxis delictivas realizadas desde hace ya más de 9 años".