Edición tras edición, los Premios Goya cuentan con la alfombra roja más espectacular del año. Una noche de buen cine y mucho glamour en la que el nombre de Berta Vázquez se ha convertido en trending topic y todo por un tema ajeno a los galardones. La actriz de 'Vis a vis' se subió al escenario para entregar una estatuilla, concretamente la de 'Mejor película europea', y recibió críticas por su físico. Tania Llasera no ha tardado en reaccionar y ha trasladado una seria reflexión.

"Se comentan los estilismos, no los cuerpos. Fin", subrayaba la presentadora de forma tajante a través de su cuenta de Instagram. Además recordaba que los máximos galardones del cine español son la ocasión perfecta para opinar sobre los looks que vemos desfilar en la alfombra roja. "Por supuesto es muy divertido: cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Vas viendo las tendencias, las modas...", pero indicaba que hay debates que no deben existir.

Tania Llasera y la regla de los 3 segundos

La presentadora ha recalcado que hay una línea que no se debe sobrepasar y es la que tiene que ver con los cuerpos ajenos. "Es la regla de los 3 segundos. No se dice nada que no se pueda cambiar en 3 segundos, señores. Ya está. Lo saben hasta mis hijos". Con estas palabras zanjaba el tema. Por su parte, Berta Vázquez también se ha pronunciado y lo ha hecho rescatando una célebre cita que pertenece a Eleanor Roosevelt, diplomática, activista por los derechos humanos y esposa del Presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. "Las grandes mentes discuten ideas, las mentes medianas discuten acontecimientos, las personas pequeñas discuten sobre personas".

Han sido muchos los que han mostrado su indignación por un debate que nunca debió existir. "Los cuerpos cambian y ayer Berta Vázquez estaba preciosa en los Goya! Se me dio un aire a Naomi Campbell. Repetir conmigo… NO OPINAR DEL CUERPO DE LOS DEMÁS. Fin", afirmaba una tuitera. Mientras que otra internauta lanzaba la siguiente pregunta: "¿Alguien escuchó anoche a Laura Galán en los #Goya2023 o alguien ha visto Cerdita? Porque lo que estoy leyendo sobre Berta Vázquez no tiene nombre. El mensaje no cala… Y eso que ya sois más que adultos (presuntamente). Vergonzoso".

Berta Vázquez, actriz hispano-ucraniana de origen etíope, acudió a la gala con un vestido palabra de honor en color café firmado por JcPajares. Un estilismo que combinó con guantes de tul a tono. Llevaba la melena suelta peinada con raya en medio y los complementos en dorado: dos brazaletes y una gargantilla.