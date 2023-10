El mensaje de Romina Belluscio a Zayra Gutiérrez tras su ausencia en el bautizo de su hijo

Este fin de semana ha sido intenso para la familia de Zayra Gutiérrez. Y es que la joven ha bautizado a su hijo Hugo, pero entre los invitados al evento no estaban ni Guti, padre de Zayra, ni Romina Belluscio. Era la propia Zayra la que explicaba la razón por la que no habían podido asistir a este evento tan íntimo que han celebrado tras el bautizo del pequeño: "Os amo mucho, me hubiese encantando que hubieseis estado y a vosotros estar conmigo, pero por trabajo no se ha podido. Esta semana tenemos nuestra celebración", escribía ella hace unas horas.

Tras leer esta mensaje, Romina Belluscio ha querido responder a Zayra, con la que mantiene una increíble relación: "Esta semana nos comemos a besos a ese bebote. Os amamos siempre", ha contestado Romina, para la que no ha pasado desapercibida la polémica que se ha rceado en torno a su ausencia en el bautizo de su hijo. Ha querido dejar claro, de esta forma, que el trabajo ha sido el motivo por el que no han podido estar con ella y el pequeño Hugo, pero que esta misma semana organizarán algo para celebrarlo en la intimidad.

Esta ha sido la respuesta de Romina Belluscio a Zayra

Zayra Gutiérrez quiso desvelar el motivo de la ausencia de su padre y la novia de este con una imagen en la que vemos a Guti, Romina y sus hijos justo el día que fueron al hospital para conocer por primera vez al pequeño Hugo. Guti coge en sus brazos a Hugo mientras Romina, sentada detrás de él, mira con ternura al pequeño. Los hijos de la pareja están a su lado tocándole el pie al bebé.

La parroquia de Santo Tomás Moro de Majadahonda, Madrid, fue el escenario elegido por Zayra Gutiérrez y su novio, Miki Mejías, para celebrar el bautizo de su primer hijo. El pequeño, que nació el pasado 16 de abril, supuso una gran felicidad para los abuelos maternos, Arancha de Benito y Guti. Sin embargo, este último no pudo asistir a la celebración, pero estaba justificado.

Arabcha de Benito tuvo que dar las explicaciones pertinentes

El exfutbolista se vio obligado a decirle a su hija que no podía asistir porque tenía que cumplir con un compromiso profesional. Trabaja como comentarista en DAZN y le tocaba viajar a Girona para cubrir el partido del Real Madrid. "Su padre trabajaba y no ha podido asistir. Se dice con la naturalidad que tiene que decirse", explicaba Arancha de Benito ante el interés de los reporteros. "Cada uno es libre de hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere y con quien quiere. José no está y ya está. Zayra está feliz, su papá también, el bebé también", subrayaba sin dar más importancia al asunto. La mujer de Guti, Romina Belluscio, tampoco asistía a la cita, ni los hijos pequeños del exfutbolista, Enzo y Romeo, fruto de su segundo matrimonio.