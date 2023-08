El mensaje de Marta Riesco a Rosalía por la nueva canción de Rauw Alejandro

Aunque Marta Riesco se había convertido en una fiel defensora de las personas que sufren por desamor, en la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía ha tomado un rol absolutamente distinto. A raíz de la canción que el puertorriqueño lanzó hace unas horas con una clara dedicatoria a su ex, la que fuera reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ se ha pronunciado para lanzar un mensaje a la intérprete de ‘Motomami’.

Vídeo: @marta.riesco Instagram

"Mira Rosalía, yo no me voy a meter porque desconozco los motivos por los que lo habéis dejado, vosotros los sabréis. Ahora también te digo una cosa, si a mí me dedican la canción que te ha dedicado Raúl, y escúchame, me falta tiempo para pedirle matrimonio yo a él. ¡YO A ÉL!", exclamaba la periodista, para después entrar en detalles sobre lo que considera que Rosalía debería decir a Rauw Alejandro para solucionar su situación sentimental: “Mira Raúl, se nos ha ido de las manos, se nos ha ido de las manos esta bronca, te quiero. Fin. Te lo juro Rosi, yo pediría una reconciliación y lo demás son tonterías”, pronunciaba. Un testimonio que ha acompañado con el hashtag #Rosidaleunaoportunidad.

Pero las palabras de Marta Riesco no han quedado ahí, y ha hecho hincapié nuevamente en lo mucho que le ha gustado el nuevo tema del intérprete de ‘Punto 40’: "¿Por qué mis amigas se retrasan hoy, no están a la hora y he tenido que quedarme aquí en mi casa esperando y me he puesto la canción de Rauw Alejandro?", se preguntaba, dejando entrever que esa melodía ha hecho que saque su lado más sensible y que esté dispuesta a dar un consejo amoroso a la artista.

Marta Riesco, a la espera de la reacción de Rosalía

Por su parte, aún Rosalía no se ha pronunciado sobre ‘Hayami Hana’, una declaración de intenciones en toda regla por parte del que fuera su compañero de vida. Y es que, aunque en un primer momento las redes sociales se volcaron con la cantante al considerar que había tenido que finalizar su historia de amor con su ex a consecuencia de una infidelidad, finalmente este último ha tomado la palabra para desmentir estos rumores a golpe de música: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel; ella siempre tuvo la clave de mi cel", ha indicado entre una serie de frases que no han dejado a nadie indiferente.