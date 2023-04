Eva González ha vivido su Semana Santa más especial tras su ruptura con Cayetano Rivera, quien ha rehecho su vida al lado de una presentadora portuguesa, Maria Cerqueiras. La presentadora disfrutó de estos días en Sevilla acompañada por su hijo, Cayetano JR., fruto de su matrimonio con el diestro. Tras estos días, la que fuera Miss España es una de las invitadas de esta semana de 'Pasapalabra', el programa de éxito de las tardes en Antena 3 con Roberto Leal al frente. A pesar de que ella no es muy dada a hablar de algunos aspectos íntimos de su vida en televisión, en esta ocasión ha hecho una excepción y ha querido mandar un mensaje en directo a su pequeño para cumplir así con su tradición "pasapalabrera", como ella misma ha indicado.

Durante la emisión del programa, hemos podido ver a a Eva González asegurar que siente "alegría/pena". "Alegría porque sigo estando aquí pero pena porque ya me tengo que ir", explicaba la maniquí. "Siempre te pasa eso porque tú eres muy sentía", respondía en tono de humor Roberto Leal. "No, es porque me gusta venir a verte", le espetaba la presentadora de 'La Voz Kids'. Antes de su marcha, el conductor del concurso ha querido aprovechar para recordarle que tenía que dar un mensaje muy importante.

Eva González revela que su hijo es un gran apasionado de 'Pasalapabra'

La sevillana ha confirmado que tiene "una tradición 'pasapalabrera'", decía antes de mandar un mensaje en directo a su hijo. "Bueno, cariño, que te quiero mucho. Mamá está con el amigo de las letras y te manda un beso muy fuerte. Te quiero, mi vida", decía con un brillo en los ojos Eva González. Además ha explicado que a Cayetano "le gusta mucho este programa. Le encanta. El programa de la letras", decía orgullosa de su pequeño.

Tras su mensaje en directo a su hijo, Eva González también ha compartido en sus redes sociales la reacción de Cayetano JR. "Lo que ya se ha convertido en una tradición pasapalabrera. La carita que ha puesto cuando ha escuchado su nombre en la tele", ha dicho junto a varios emoticones con pequeños corazones en los ojos. Sin lugar a dudas, nos encanta ver esta faceta de la presentadora de Antena 3 en directo.

Las últimas semanas para la presentadora no han sido nada fáciles

Tras su separación con Cayetano Rivera, la presentadora se ha refugiado en el hijo que tienen en común y en el trabajo. Ambos mantienen una relación cordial por el bien del pequeño. Sin embargo, esto podría verse tambaleado después de las últimas declaraciones de Lucía Rivera, hija del torero con Blanca Romero. La joven, que ha publicado sus propias memorias, aseguró que "sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí".

En su publicación, Lucía Rivera carga contra Eva González sin ningún tipo de pudor: "Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", recuerda. Por su parte, la modelo ha permanecido callada durante este tiempo intentando evitar así que se le relaciona con cualquier polémica.