El propio Alejandro Sanz hacía saltar todas las alarmas. El cantante ha expuesto cómo se siente en un comentario publicado a través de las redes sociales que enseguida se ha convertido en viral. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado". Entre las muchas reacciones que ha recibido, una llegaba por parte de una amiga íntima, Estrella Morente.

La cantaora aplaudía la valentía de Alejandro Sanz de abrirse por completo y explicar el delicado momento que atraviesa. "Una que brinda por tu honestidad querido hermano Alejandro", le ha dicho. Ha acompañado este post de una composición de imágenes donde se les ve juntos disfrutar de una distendida velada tomando una copa de vino. Estrella Morente ha recordado al músico que el "cansando a veces nos invade a todos. Yo de aquí a nada estoy con mis gallinas y tú lo sabes 🐓🐓🐓Que compita a quien le apetezca 'NOSOTROS PARCIALES'", bromeaba. Asimismo, le recordaba que la "música" consigue salvarlo todo. Por último, añadía la siguiente etiqueta: "Contra más tranquilos mejor".

Las palabras de Alejandro Sanz

El artista ha preocupado a su legión de fans debido a este último mensaje. En el mismo exponía que no se encuentra en un buen momento y que se sentía "triste y cansado". Añadía que estaba trabajando para superarlo. "Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

El interprete de 'Corazón partío' ha recibido muchos mensajes de ánimo en las últimas horas. "¡Nadie! ni el más rico y famoso se salva de una depresión, muchos callamos por años y escondemos algún dolor", señalaba un fan. Mientras que otro destacaba su valentía. "El reconocerse ser humano ante sus fans también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!". Por supuesto, no han faltado los mensajes que le recordaban que debía cuidarse: "Yo he estado en ese lado y la oscuridad es tremenda. Fuerza, paciencia y tiempo para ti, maestro. Todo pasará aunque no lo veas ahora. Tu mensaje nos llega a muchos. No estás solo y no hay prisa, ahora tu prioridad eres tú y aquí estaremos siempre. Ánimo".