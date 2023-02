El mensaje de Emma García a Jorge Pérez

Jorge Pérez ha vuelto a la televisión después de unos meses apartado como consecuencia de su sonado affaire con Alba Carrillo. El colaborador retoma sus compromisos, pero será en las galas de 'Supervivientes' donde le veamos próximamente. Emma García le dedicaba este mensaje antes de su entrevista en 'Déjate querer'.

"Ojalá vuelva a sentarse con nosotros", afirmaba la guipuzcoana expectante ante la emisión del programa que ahora presenta Paz Padilla. Cabe recordar que cuando Jorge Pérez se apartó de los focos de la pequeña pantalla colaboraba en 'Fiesta' y fue allí donde ofreció un primer testimonio tras la sonada fiesta de empresa de la productora Unicorn donde salieron unas imágenes en actitud cómplice con la que antes era su amiga, Alba Carrillo. Emma García no cesa en su empeño de entrevistar al colaborador: “Ojalá venga, porque para mí era un compañero estupendo al que conocí aquí y me parecía que hacía muy bien su trabajo, pero sus motivos tendrá que quizás no tiene que ver con nosotros. Ojalá vuelva a sentarse con nosotros”.

Emma García mostró su pesar por no entrevistar a Jorge Pérez

Cuando saltó la noticia de que Jorge Pérez había dado una entrevista en televisión en el estreno de la nueva temporada de 'Déjate querer', Emma García reaccionó de la siguiente manera: "Yo voy a decir la verdad, me hubiese encantado tenerle aquí. Es más, yo esperaba que fuese aquí, es que soy una ingenua. ¡Qué pena que no tengamos nosotros esa entrevista!". La presentadora añadía que comprendía las condiciones que había firmado para su reaparición. "Entiendo que estrene con Paz Padilla por una situación económica que él necesita en este momento. Lo entiendo perfectamente".

Jorge Pérez ha confirmado que vuelve a trabajar en Telecinco. "Quiero orgullosamente anunciar que voy a volver de colaborador a las galas de 'Supervivientes', un formato que conozco porque lo he vivido". El que fuera ganador de la edición celebrada en 2020 guarda con especial cariño su paso por los Cayos Cochinos de Honduras. Un reality que supuso su trampolín como personaje público. "Para mí 'Supervivientes' es una experiencia de vida que guardaré siempre en mi corazón. Agradezco la oportunidad y confianza que me dieron hasta el día de hoy".

El testimonio de Jorge Pérez

El colaborador ha querido relatar en primera persona cómo vivió uno de los episodios más difíciles de su vida en 'Déjate querer'. "El problema es que solo se ha sabido una parte de la historia, en toda historia hay más de una versión", afirmaba en clara alusión a todo lo que contó en su momento Alba Carrillo quien incluso se sometió a un polígrafo. Totalmente en desacuerdo con los comentarios que se vertieron sobre su persona, Jorge Pérez ha optado por resolver el asunto por otras vías. "Mi mujer Alicia y yo tomamos la decisión de resolver esta situación fuera de los platós de televisión, hay un procedimiento abierto que no me permite hablar abiertamente de lo que realmente pasó”.

Mientras que su mujer, Alicia Peña, también quiso ser entrevistada en 'Déjate querer' y habló de una etapa muy complicada en la que tocó fondo. "Yo he querido desaparecer. Yo no aguantaba ese dolor. No entendía ese ataque brutal. Lloraba porque no entendía y tenía un dolor en el alma, en el corazón de las emociones. Hoy, aquí, es mi balón de oxígeno porque puedo expresarme". También dijo que el acoso fue desproporcionado. "Yo siento que el ataque ha sido salvaje hacia personas normales como somos Jorge y yo".