Por todos es sabido el delicado momento que atraviesa Anabel Pantoja. Ella ha preferido mantenerse al margen y seguir con su vida, alejada de la televisión, pero lo cierto es que sufre las consecuencias de que se hable de ella. Tal es la presión que siente que la sobrina de Isabel Pantoja que esta ha tenido que recurrir a la ayuda de una psicóloga para sobrellevar todo lo que dicen de ella.

Aún así, hay muchas personas que la quieren y estas no han dudado en demostrárselo. Una de ellas es Belén Esteban, que a pesar de que no coincide con ella ya en el plató de 'Sálvame', siguen teniendo muy buena relación fuera de las instalaciones de Mediaset. Tanto es así que la 'princesa del pueblo', que sabe a ciencia cierta el momento que vive su amiga, ha querido dedicarle un mensaje de apoyo público.

El mensaje de apoyo de Belén a su amiga Anabel

"Mi gordi, qué pena que la gente no te conozca como yo, tendrás defectos como todo el mundo, pero para mí ERES UNA DE LAS MEJORES PERSONAS QUE CONOZCO. TE QUIERO MUCHÍSIMO MI GORDI", ha escrito junto a una imagen en la que aparecen ambas sonriendo en la casa que la sevillana tiene en Canarias. Aunque no coinciden ahora en la televisión, ambas siempre encuentran huecos para verse. Y esos ratitos son para desconectar de todo y relajarse. Además, se ponen al día. Ella le ha agradecido el detalle y ha desvelado que habrá un reencuentro pronto: "Ya mismo juntas a vivir lo nuestro. Tq".

Este mensaje de Belén tiene una explicación. Hace unas horas, el que fuera pareja de Anabel Pantoja rompía su silencio y hablaba sin tapujos de la ruptura en 'Lecturas'. "Sus celos e inseguridad me agobiaban", espeta el esgrimista pocas semanas después de romper su relación con la sevillana. Se ha atrevido incluso a decir que en un momento dado no tenía ya ganas de estar con ella: "Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil... y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel".

La relación entre ellos se fue enfriando

Y no han faltado los ataques. Anabel Pantoja y Yulen Pereira se fueron a vivir juntos y parece que la convivencia no fue todo lo bien que él esperaba: "No estaba preparado para convivir con una mujer. En la casa era un desastre. Lo dejaba todo por el medio y Anabel me echaba broncas". Estas palabras y otras más son las que han llevado a Belén Esteban a mostrar su apoyo público a su amiga, que espera que no se tome a mal las declaraciones de su ex y que siga viviendo su vida.