El mensaje de Ana Rosa Quintana a Alessandro Lequio "ante la presión" que está recibiendo

Ana Rosa Quintana ha salido en defensa de Alessandro Lequio. La presentadora es consciente de que el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' se siente sobrepasado, a pesar de que han pasado varias semanas desde que se confirmara que Ana Obregón había adoptado un bebé a sus 68 años. Todo el mundo desea saber su opinión, un paso al frente que él ha dicho que no dará bajo ningún concepto. Aunque entiende a la perfección a la prensa, no puede evitar sentirse presionado, pues son muchos los que esperan que rompa su silencio. Tanto espectadores como periodistas desean que cuente qué sabe y cuál es su parecer, una situación que ha llevado a la presentadora a justificarle públicamente.

"Le duele y cada uno con su dolor lo gestiona cómo puede, ni siquiera cómo quiere, sino cómo puede. En 'El programa de Ana Rosa' estamos respetando su dolor. Desgraciadamente nos fallece alguien cercano y hay gente que está hasta el último minuto y hay gente que prefiere vivirlo en soledad. Es respetable porque uno no es dueño de sus emociones. El dolor te invade", ha dicho Ana Rosa Quintana. Ellos han pasado muchas horas junto a Alessandro, saben que la muerte de Aless supuso para él un durísimo golpe y entienden su postura.

Mientras Ana ha querido explicarse públicamente, Alessandro ha preferido solo hablar con su familia. No se siente preparado para hacerlo en un medio de comunicación, pero eso no quita que alguna vez dé titulares llamativos. Este lunes 17 de abril el italiano hablaba sobre el libro de su hijo, así como de la fundación de Aless en la que se promueve la investigación contra el cáncer, palabras que por supuesto no han pasado desapercibidas. "Lo primero, has dicho que yo en el tema de la fundación...a la investigación para el cáncer se ayuda con fondos y ahí he hecho una grandísima labor, que son cuatro millones de euros", ha asegurado.

Además, cabe señalar que ha respondido a las dudas sobre si Ana bautizará a la pequeña con un traje de cristianar que pertenece a la familia Borbón. "La exposición pública en este contexto tan particular yo no la considero necesaria (...) En lo del tema del faldón, cada uno es muy libre de elucubrar con lo que sea o quiera, pero que yo sepa, Ana no ha dicho nada de eso ni se ha pronunciado sobre eso", mantiene. Así ha vuelto a insistir de nuevo en que, por su parte, evitará dar que hablar y alimentar polémicas, algo que cree que Aless le hubiera gustado.

Ana Obregón y Aless Lequio han tenido formas muy diferentes de afrontar una misma pérdida. Aunque la tensión entre ellos es un hecho, tal y como ha podido saber SEMANA, el tertuliano no quiere cargar públicamente contra la madre de su hijo, tampoco desacreditar sus decisiones, aunque no esté de acuerdo con ellas. Por su parte, Ana Rosa Quintana en más de una ocasión ha dado su opinión sobre todo lo que concierne a la nueva maternidad de Ana Obregón. Hace tan solo unos días se mostró comprensiva con ella, lo que provocó un aluvión de críticas contra la periodista en redes sociales. "Ana ha sufrido todo lo peor que puede sufrir una madre, y Lequio también, que es perder a un hijo, y bueno, ha optado por una nueva maternidad", dijo, palabras que desconocía que tendrían tanto impacto.