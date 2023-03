El marido de Boris Izaguirre se pronuncia sobre su distanciamiento de Tamara Falcó

La amistad entre Tamara Falcó y Boris Izaguirre parece aún no haber llegado a su fin. Hay que remontarse hace meses para encontrar uno de los causantes, al parecer, del distanciamiento entre estos amigos de siempre. A la Marquesa de Griñón no le habría gustado las palabras que el escritor le dedicó en una columna de un periódico al que es actualmente su prometido Íñigo Onieva. 'Sálvame' ha decicido, tras recibir rumores al respecto, acercarse hasta la casa de este para conocer su opinión. Ante su ausencia ha sido su marido, Rubén Nogueira, quien respondía a través del telefonillo a Terelu Campos, enviada especial del programa. "No os preocupéis que no pasa nada, no es para preocuparse", afirmaba.

Surgía en ese momento en el plató una duda que la presentadora, en pleno portal, le trasladaba sin dudar. El próximo 8 de julio su amiga celebrará su tan anunciada boda en el Palacio de El Rincón y alguna de las invitaciones ya podrían estar rumbo a sus destinatarios. Con todo lo que estaba llegando, quizás Izaguirre no se encontrara entre los afortunados. Sin ningún atisbo de preocupación, desde la entrada de su casa, Nogueira lo tenía claro. Aunque todavía tenía que revisar el buzón a ver si entre el correo pendiente estaba, lo da por hecho: "Todo va a salir bien". Así que, haciendo caso a sus palabras, es más que probable que se vea a la pareja acceder a tan selecto evento.

El mismo Boris Izaguirre se mostró públicamente arrepentido de haber calificado a Íñigo Onieva como "engañoso". Respecto a su propia amiga escribió que "ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea". Estas palabras llegaron tras ser acusada Tamara Falcó de poco acertada tras su participación en el Congreso Mundial de las Familias en México en octubre del año pasado donde habló de parejas y sexualidades. Solo el tiempo dirá si las palabras del marido del escritor son reales y conoce algún intento por solucionarlo. El perdón, al menos, sí que se dio y pudieron dar un pequeño paso en esa dirección: "Hice una rectificación porque ella explicó muy bien que se refería a otras cosas y no al ruido que se había generado, y la acusación de homófoba es injusta porque es imposible que ella con su educación tenga una actitud de esa forma".

