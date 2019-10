Sara Carbonero y Carlota Corredera tienen muchas cosas en común. Más allá de sus trabajos, ambas mujeres han coincidido con un mensaje durante los últimos días, y no ha sido en redes sociales sino con una camiseta.

El mensaje de apoyo de Iker Casillas a Sara Carbonero

Ver esta publicación en Instagram #girlscandoanything 💪👧🏻 Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas) el 8 Oct, 2019 a las 6:14 PDT

Hace poco que Iker Casillas compartió una imagen de su mujer sentada de espaldas luciendo un top en color gris que tenía la frase ‘Girls can do anything’ grabado. No era la primera vez que Sara Carbonero lucía este mensaje, pero el hecho de que ahora se encuentre luchando contra el cáncer de útero por el que tuvo que ser intervenida antes de verano convierte el mensaje en algo todavía más especial.

Ahora ha sido Carlota Corredera quien, en un look sin precedentes, ha apostado por la misma prenda -pero en distinto color- para su estilismo de invitada. En color negro y customizada a su manera, la presentadora de ‘Sálvame’ lució la camiseta con el cuello recortado y una larga falda de tul negro.

Pero esta no ha sido la primera vez que las dos mujeres coinciden con la camiseta. La pieza en cuestión pertenece a la colección permanente de la firma ‘Zadig et Voltaire’ y tiene un precio de 90 euros, una cifra elevada para ser una camiseta básica, que no ha impedido que la tengan en varias versiones.

Aunque en los últimos días una la ha lucido en gris y otra en negro, Sara y Carlota tienen exactamente la misma, en blanco con letras negras, y ambas han presumido de mensaje feminista en redes sociales cuando se la han puesto.