El llamativo plan de Iñigo, hijo de Fernández Tapias, tras su funeral

Con la muerte del empresario Fernando Fernández Tapias se ha recrudecido la disputa existente entre los hijos mayores del empresario, fruto de un primer matrimonio, y su actual viuda, Nuria González. Un primer encontronazo tuvo lugar durante el velatorio del cuerpo de Fernández Tapias. Cuando sus hijos mayores llegaron, se encontraron con la circunstancia de que se les invitó a marcharse. Ellos se sintieron muy molestos, pero, al parecer, esto era precisamente lo que quería su padre. Lo dejó por escrito. No quería verles en su funeral, según se ha sabido gracias al programa TardeAR. Nuria González se limitó a cumplir los deseos de su marido.

Íñigo no quiere disputas familiares

Uno de los hijos del empresario fallecido es Íñigo Fernández Tapias, al cual no se le ha visto especialmente afectado por la muerte de su padre. El mismo día que han incinerado a su padre, se fue en compañía de un amigo a tomar copas al centro de Madrid. Por su actitud, queda claro que quiere vivir al margen de cualquier disputa familiar.

Desde Europa Press, se apunta a que Íñigo y un amigo suyo se fueron a cenar. Después se marcharon a un local de moda y tomaron una copa. A ambos se les vio fumando en la calle y manteniendo una conversación animada. No les acompañaba nadie más. Hubo un momento en el que se pudo percibir a Íñigo molesto, lo que se deduce por los gestos que acompañaban sus palabras, gestos que enfatizaban sus palabras y expresaban cierta frustración. Su amigo no respondía, tan solo se limitaba a escuchar lo que el hijo del empresario fallecido le estaba contando, y luego le mostraba su apoyo.

Incapacitado parcialmente

También es cierto que Íñigo ha sido una de las personas que, ante las preguntas de la prensa, ha querido restar importancia a los posibles enfrentamientos familiares. "No ha habido nada, no ha habido nada", ha declarado sobre el tema. Sin embargo, por mucho que quiera restar importancia, la realidad es que él y sus hermanos se presentaron en el Juzgado de Primera Instancia e Incapacidades número 30 de Madrid, ubicado en la Plaza de los Cubos. Allí también acudió el empresario, acompañado de su esposa, Nuria González, y del hijo que tenían ambos, Iván, que declaró en favor de su padre. A pesar de que durante mucho tiempo, se pensaba que no lo lograron, lo cierto es que sí, al menos en parte. Según Europa Press ha salido una sentencia que el juez sí incapacitó parcialmente al Fernando Fernández Tapias.