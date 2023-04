El llamativo motivo por el que Cristina Pedroche no quiere decir el nombre de su hija

Cristina Pedroche está pasando por una de las etapas más dulces de su vida en su espera de su primer hijo con Daviz Muñoz. La colaboradora de televisión comparte con sus seguidores todos los momentos por los que pasa durante su estado de gestación y habla abiertamente sobre este buen momento. En su regreso a 'Zapeando' tras unas pequeñas vacaciones, la de Vallecas ha explicado el motivo por el que no quiere decir el nombre que va a tener la pequeña.

Cristina Pedroche no quiere hacer público el nombre que han elegido para su hija. Aunque han barajado varios, lo cierto es que la presentadora y el chef parece que tienen muy claro uno de ellos. No obstante, prefieren no decirlo por si llegado el momento cambian de opinión. "No lo desvelaremos hasta que nazca. No vaya a ser que cuando le vea la cara no le pegue y prefiera ponerle otro", comentaba en el programa de laSexta.

Un comentario que desencadenó las risas del resto de colaboradores, quienes la animaban a ponerle un nombre poco común. "Ponle un nombre loco, que no se lo espere nadie, en plan José Luis", aseguraba Urrutia. "La niña José Luis es muy bonito. Bueno, pues nada, ponle el nombre que quieras, si no podemos decir nada aquí. Claro, si aquí ni pinchamos ni cortamos en eso", respondía Dani Mateo.

Los miedos de Cristina Pedroche ahora que va a ser madre

Cristina Pedroche está viviendo esta etapa de la forma más dulce posible, aunque no deja de tener algunos temores. Está convencida de que dará el 100 % de ella misma para que su pequeña sea feliz y de que se esforzará para darle todas las herramientas que tenga en su mano para que cumpla sus sueños. De hecho, se plantea incluso aprender a cocinar, una materia pendiente a pesar de convivir con uno de los mejores cocineros del mundo, David Muñoz. "

"Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor. Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe. Pero sobre todo te juro que siempre tendrás a tu madre cuando la necesites. Te voy a dar todos los cariños y besos del mundo. Es que me deshago en la idea de poder mirarte y abrazarte. De alimentarte con mi propio cuerpo. Sé que todavía queda bastante para eso, pero cada día que pasa estoy más cerca de poder acariciarte", llegó a asegurar.