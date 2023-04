El juez Santiago Pedraz se pronuncia tras ser ingresado en un hospital

Tras conocerse la nueva paternidad de Santiago Pedraz con su novia, la abogada y economista Elena Hormigos ha tenido que ser ingresado dos días en un centro hospitalario. ¿El motivo? El magistrado del Tribunal Constitucional ha tenido que pasar unos días hospitalizado debido a un cólico. A pesar de este revés de salud, el que fuera pareja de Esther Doña se ha mostrado muy tranquilo. Este miércoles ha recibido el alta y ha respondido a las preguntas de la prensa sobre cómo se encuentra. No se pierda el vídeo para ver su respuesta.

«Santiago, ¿cómo te encuentras tras haber estado hospitalizado unos días?», le preguntan los reporteros de la prensa gráfica. Este responde amablemente: «Todo bien, gracias. No ha pasado nada». Hace unos días, tanto Pedraz como su actual pareja señalaban que estaban «muy contentos» ante la llegada del que será su primer hijo en común, -el cuarto para él y el primero para ella. Quien no parecía tan satisfecha al conocer que Pedraz será padre de nuevo es Esther Doña. La colaboradora de televisión se pronunció largo y tendido sobre su nueva paternidad. En el plató del programa 'Y ahora Sonsoles' reconocía que le había pillado de imprevisto. "Como a todos, ¿no? Con cuatro meses de relación está embarazada de tres", indicaba. Además, no dudaba en ser tajante: "Me parece bastante irresponsable que, cuando la conoces de hace unos meses, se supone, vayas a tener un hijo. Ella viene de un divorcio, él tiene también y de repente te embarazas".

“Doy gracias a Dios de no haber sido madre con él visto todo lo que ha sucedido”, destacaba la viuda del desaparecido Carlos Falcó. Cabe recordar que la malagueña y el juez tenían intención de casarse, pero rompieron de la noche a la mañana. Doña ha dejado claro que ella jamás pensó en tener hijos con el juez: "Un niño requiere mucho tiempo y a él le encanta viajar. En ningún momento me había planteado esto con él porque no es como tomar una 'Coca cola'". Además, ha cuestionado la edad de Santiago Pedraz, que tiene 64 años. “Es una persona con una edad y ha sido llegar y besar el santo. Me parece injusto lo que se le hace a Ana por ser mujer y él... Santiago también es abuelo".