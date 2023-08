El intrigante recado de Kiko Rivera en el cumpleaños de Isabel Pantoja

Kiko Rivera está pasando un verano increíble al lado de su mujer, Irene Rosales, y sus hijas, Ana y Carlota. En el terreno profesional, no deja de trabajar, algo que le hace muy feliz, sobre todo después de lo que ha vivido tras sus problemas de salud. Sin embargo, también tiene tiempo para descansar. Eso sí, sin dejar las redes sociales, donde no para de promocionar sus últimos temas.

Lo que sí ha olvidado por completo, o ha preferido hacer oídos sordos, es felicitar a su madre, Isabel Pantoja, que este pasado 2 de agosto celebraba su cumpleaños. Kiko Rivera no ha hecho mención a esta fecha tan especial en sus redes sociales, pero sí que ha publicado algunos recados que podrían ir dirigidos a su madre, con la que no tiene ningún tipo de relación desde hace meses.

"Es propio de aquellos con mentes estrechas embestir contra todo aquelo que no les cabe en la cabeza", ha empezado escribiendo. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Hace apenas unos minutos, Kiko Rivera daba los buenos días a sus seguidores con otro recado ¿dirigido a su madre? Han sido muchos los artículos que se han hecho sobre su madre estos días y este ha querido dejar claro que no todo lo que se están diciendo de la tonadillera es verdad.

Estos son los recados que ha mandado Kiko Rivera

Y lo ha hecho en forma de pullita: "Cuando las máscaras se caen aprendes a darle a cada persona el valor que se merece. Que tengáis un bonito y precioso día", ha escrito el dj. Pero ni rastro de una felicitación a su madre. Esta fecha hubiera sido perfecta para acercar posturas, pero está claro que ya es imposible que la relación cambie y que vuelvan a ser lo que eran antes. A pesar de que su madre lo visitó hace unas semanas en el hospital cuando este fue operado del corazón, de nada ha servido la visita que su madre le hizo el día de la operación.

Ahora solo piensa en una cosa. Kiko Rivera quiere dejar a un lado los malos rollos y centrarse en las oportunidades laborales que le surjan: "Centrado 100% en mi carrera y con muchas ganas de mostraros lo que viene en camino". Ahora solo quiere disfrutar de las oportunidades laborales que le están saliendo en un verano intenso de trabajo.

No para de trabajar este verano

La que sí ha felicitado públicamente a su madre es su hermana, Isa Pantoja, con la que precisamente Kiko Rivera tampoco tiene relación. "No quiero dejar pasar el día sin felicitarte por aquí también. Muchas felicidades. Vamos a por otro añito más", le ha escrito dejando claro que también ha hablado con ella por teléfono. Y junto al bonito mensaje, una foto de madre e hija en la que salen de lo más sonrientes.

Esta ha sido la felicitación de Isa Pantoja a su madre