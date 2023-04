El inquietante cartel que ha aparecido en la puerta de la casa de Camilo Blanes

No sabíamos nada de él desde que le dieron el alta en su último ingreso en el hospital en septiembre de 2022. Ahora, Camilo Blanes ha hecho saltar todas las alarmas después de publicar en sus redes sociales unas impactantes imágenes en la que se le ve deteriorado. Todas las miradas están puestas sobre él y por ello ha llamado también la atención el preocupante cartel que hay colocado en la puerta de la casa del hijo de Camilo Sesto. En concreto, se trata de una advertencia escrita por la madre del joven, Lourdes Ornelas, a los amigos de su hijo.

Tras hacerse públicas las llamativas imágenes, las cámaras de 'Fiesta' se han desplazado hasta la casa de Camilo Blanes para conocer de primera mano qué le ocurre al cantante. A su llegada, se han topado con un cartel en la puerta en el que Lourdes Ornelas advierte a las nuevas amistades de su hijo que no entren a la vivienda. Algo que ha llamado poderosamente la atención. "Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son", son las primeras palabras que se pueden leer.

“Este lugar no es una casa de culto, y menos, un lugar de recreación. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí”, reza el resto del cartel. Según han explicado en el programa de Telecinco, el hijo del fallecido Camilo Sesto no pasa por su mejor momento y su madre está preocupada por las nuevas amistades que le rondan y que se aprovechan de él.