El incómodo momento entre Rocío Flores y Marta Riesco en un acto público: "¡Mi hijastra!"

Este viernes, todo el mundo habla de la ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores. La pareja ha puesto punto y final a su idilio después de dos años juntos y tras muchos obstáculos que han tenido que sortear por el camino. A lo largo de este tiempo han tenido altibajos, incluso llegaron a romper, y parecía que habían logrado afianzar su noviazgo. Pero no ha podido ser. Tal y como ha contado la protagnista, lo mejor es estar separados. Tras la noticia bomba, todas las miradas están puestas en Rocío Flores. El motivo: los ataques de la periodista a la joven han dado a entender que esta la dejó "tirada". "¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?", espetaba en sus redes sociales. Incluso cargaba directamente contra ella: "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche. Rocío espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Como suele suceder en estos casos, se ha puesto sobre el tapete que la relación entre ellas quizás no era tan fluida como pensábamos.

Vídeo: Twitter

"¡Dime que me quieres!", reclama Marta Riesco a Rocío Flores en una entrega de premios

Basta con hurgar en las redes sociales para encontrar una prueba reciente de cómo fueron sus últimos encuentros. Retrocedemos así al pasado 28 de marzo. Hace exactamente 24 días, Rocío Flores recibía un premio. Entre los asistentes a este acto público se encontraba Marta Riesco, quien parecía feliz de ver a la hija de su novio recibiendo un reconocimiento. Marta animaba exaltada a la joven. "¡Olé mi hijastra!", gritaba. No solo la aplaudía. También le reclamaba que le dirigiera unas palabras: "¡Dime que me quieres!". La cara de Rocío, algo tímida, parecía más bien de apuro. ¿Fue un instante 'tierra trágame'? No cabe duda de que Marta, desenfadada, bromeaba con este momento.

Este vídeo lo publicó la propia Marta en sus redes sociales a través de stories. Sin embargo, fue borrada poco después por motivos que desconocemos. En estos momentos, la que fuera reportera de 'El programa de Ana Rosa' aún intenta recomponerse de su dolorosa ruptura con Antonio David. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", ha confesado.

En las últimas horas hemos tenido noticias de Riesco, quien ha negado de manera rotunda que su madre haya salido en su defensa en las redes sociales: "Solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por un canal de Youtube y es totalmente falso. Ni la que escribe es mi madre ni lo que se dice es cierto".