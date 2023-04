De España a Maimi y de Miami a las Bahamas. Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz, han aprovechado la Semana Santa para buscar un hueco y viajar fuera de España para desconectar juntas de la rutina. Se ha unido, como no podía ser de otra manera, la hermana de la diseñadora, Rocío, que pocas veces se separa de sus familiares más queridos.

Han pasado unos días en Miami, pero les apetecía moverse para conocer una espectacular isla en las Bahamas, Cat Cay, que tiene unas espectaculares playas de arena blanca. Aunque ha sido una visita exprés, Vicky Martín Berrocal y su hija lo han aprovechado al máximo. De hecho, han cogido un hotel en primera línea de playa, con piscina y todas las comodidades.

El posado más espectacular de Alba Díaz en Bahamas

"Primer baño en este paraíso…🤍", escribía Alba hace unos días junto a un posado en bikini en la orilla del mar. No puede estar más agradecida de este viaje. Normalmente encuentra huecos para irse muy lejos de España con su madre y su tía, dos personas a las que está muy unida. No solo vive con ellas en Madrid, sino que hacen planes juntas siempre que pueden.

La joven se ha mostrado de lo más agradecida por haber podido disfrutar de este paraíso durante unas horas. De hecho, ha querido compartir unas reflexión con todos sobre su vida: "Os quería regalar este amanecer 💛

Ayer llegué pensando que os diría cuánto agradezco que estéis aquí todos los días a mi lado con una foto del atardecer que es mi momento favorito del día y seguramente el de muchos (que lo sé yo☺️), pero me lo perdí, llegué un poco tarde! Son las 7 aquí y no quería que mi día continuara sin decíroslo, sin agradecer esto que estamos formando, un “lugar” donde nos abrimos en canal y somos nosotras y considero que nos sentimos de todo menos juzgadas. Donde me contáis vuestras cosas y viceversa, y me siento cómoda para ser yo al 100%. Estoy contenta de que veáis en mi algo que os haga quedaros aquí y verme día tras día. Este amanecer es para vosotros 🥰", ha escrito emocionada.

Vuelta a Miami para estar con Elena Tablada

Después de haber pasado unos días en un paraíso increíble, Vicky Martín Berrocal y su hija cogía un avión de vuelta a Miami, donde todavía les quedan unos días. Después de deshacer maletas, han quedado con Elena Tablada, que también está en Miami de vacaciones. En compañía de otros amigas, han quedado para cenar en uno de los sitios de moda de Miami. Han cenado juntas y se han puesto al día de sus respectivas vidas. La diseñadora de moda se está refugiando en todas sus amigas ahora que sigue adaptándose a su nueva vida, separada de Javier Ungría. Nada como desconectar para volver a reconectar.