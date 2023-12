El importante papel de Lourdes Montes y Eva González para unir a Fran y Cayetano Rivera

"Mi familia son mi mujer, mis hijos y mis amigos", sentenció Fran Rivera en su primera entrevista televisiva en '¡De viernes!'. El torero volvió a aparecer la noche del viernes 22 de diciembre en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para explicar el motivo por el que quería sentarse en un plató y contar su historia: "Me lo propusieron y no es solo por dinero, tenía ganas de que me escuchen a mí hablar". Sobre su inexistente relación con su hermano Julián Contreras, la guerra abierta con Isabel Pantoja, lo importante que es su hija Cayetena... de todo esto habló Rivera en el programa de Telecinco, y también del importante papel que ha jugado su mujer, Lourdes Montes, en su familia.

Los hijos de Fran y Cayetano siguen teniendo relación gracias a sus mujeres

La pareja tiene un sólido matrimonio desde 2013. 10 años en los que Fran Rivera ha vivido multitud de polémicas con su familia y en los que la diseñadora de moda ha estado en un discreto segundo plano pero siempre apoyándolo. De hecho, ha tenido un papel clave en la relación con su hermano pequeño, Cayetano. Actualmente, el diestro no tiene trato con sus otros dos hermanos, Kiko y Julián: "Uno se cansa y se cansa. Creo que el tiempo pone a todos en su sitio. Tenemos educaciones y visiones distintas. No digo que dentro de unos años no volvamos a tener relación, pero ahora mismo no la hay".

No obstante, Francisco Rivera Ordóñez puntualizó que con su hermano Cayetano la cosa era distinta. "Tengo otra relación, algunas veces nos peleamos, otras veces estamos mejor, pero me llama y le llamo. Tenemos más cosas en común", ha reconocido. Algo que también podría deberse a sus mujeres, Lourdes Montes y Eva González. Tal y como contó el hijo de Carmina Ordóñez en el programa '¡De viernes', son sus dos mujeres precisamente las que hacen todo lo posible para que sus hijos se vean y así los primos tengan relación. Por eso, a pesar de que la relación entre los hermanos sea más distante o tenga más altibajos, siempre intentan que sus hijos puedan verse con normalidad y estén alejados del circo mediático que envuelve a su familia.

Eva González y Lourdes Montes, los grandes apoyos de los toreros

A pesar de la separación el pasado mes de abril entre Eva González y Cayetano Rivera, siguen manteniendo una cordial relación por el bien de sus hijos. La presentadora de 'La Voz' siempre se ha mostrado de lo más conciliadora con el torero en lo que respecta a la guerra abierta que mantiene con su familia. Es por eso que su relación sigue siendo buena con la familia Rivera y con su ex cuñada. De hecho, son numerosos los piropos que ambas se tiran a través de sus redes sociales en sus respectivas publicaciones, señal de que siguen en contacto y que lo que haya pasado entre ellos en la intimidad no va a afectar a que sus hijos sigan llevándose bien con sus primos.

Lourdes Montes y Fran Rivera, por su parte, siguen consolidando su relación y, junto a sus dos hijos en común, afrontan una Navidad más en Sevilla, donde tienen afianzado su domicilio habitual. A pesar de que la diseñadora no acompañó anoche a su marido en esta entrevista tan importante, ya que se encontraba de cena navideña en casa, siempre le ha mostrado su apoyo en todas sus decisiones e incluso mantiene una estupenda relación con la hija del torero y Eugenia Martínez de Irujo, Tana Rivera.

"Mi hija Cayetana es mi ilusión de vivir"

De hecho, Fran Rivera tuvo ayer una de las confesiones más íntimas y bonitas sobre su hija mayor. "Cayetana y yo tenemos una relación muy fuerte y muy especial. Y yo le debo mucho a mi hija Cayetana porque ella fue la que me salvó en un momento muy malo de mi vida, cuando murió mi madre, ir a la plaza era un horror... Estuve a punto de retirarme, estuve en un psicólogo, lo pasé fatal", ha confesado Francisco. Y fue, gracias a su hija Cayetana, que encontró las fuerzas para seguir adelante: "Me agarré al amor de mi hija y eso fue lo que me hizo tirar para arriba... Y ella era mi ilusión de vivir", añadía.