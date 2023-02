El importante gesto de Marisa Martín-Blázquez con Antonio Montero en su noche más importante

Antonio Montero se ha convertido en el concursante revelación de la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso' y se ha consagrado como uno de los finalistas. Ahora que el concurso está llegando a su final, Marisa Martín-Blázquez ha dado un paso al frente y ha tenido un gesto con el periodista en su noche más especial. Después de querer estar desligada del concurso del padre de sus hijos, la colaboradora de 'Fiesta' ha asegurado que cree que ha llegado el momento de mostrar públicamente su apoyo.

"Quiero estar en la final para darle todo mi apoyo, él no se espera que yo esté en plató", ha asegurado Marisa Martín-Blázquez, aunque también ha dejado claro que no le han gustado algunas de las declaraciones que ha hecho Antonio Montero sobre su vida privada durante el concurso. A pesar de esto, la periodista cree que es el momento más especial del padre de sus hijos y por ello quiere estar presente y tomar partido. "Aunque no gane yo creo que él ya ha ganado muchas cosas, porque este tiempo le ha servido para reflexionar sobre muchas cosas", insiste la colaboradora.

Antonio Montero se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de 'Pesadilla en el paraíso' y ha conseguido mostrar su lado más humano. A lo largo del concurso, el colaborador de televisión ha hablado largo y tendido de su relación con Marisa Martín-Blázquez y las veces que le ha fallado. Reconocía que "me enamoré de otra persona pero tuve que elegir entre mi familia o ella". Desde que pusieron punto y final a su longeva relación en 2015, ha tenido tiempo de plantearse que las circunstancias son las que son: "A veces en la vida han pasado cosas que no se han tenido que plantear, pero siempre he elegido a mi familia".

Durante el concurso también ha explicado cómo surgió su historia de amor. "Nos conocimos en la universidad. Empezamos los dos haciendo fotos a famosos, que no teníamos ni idea. Los dos estudiamos periodismo”. Además, solo ha tenido palabras de elogio hacia la madre de sus hijos: "Marisa significa todo en mi vida. Empezamos siendo muy jóvenes. Este año haremos 40 años. Es como mi tesoro. Mi mujer es la mujer de mi vida, es mi familia, es mi amiga. Es mi todo. Lo que pasa que a ella no le gusta que hable de ella porque la vida es muy larga y pasan muchas cosas". Asimismo ha calificado a la periodista como una mujer "inteligentísima" y una persona muy comprometida con su familia. "Conmigo ha sido impecable. Es una mujer que vale muchísimo y yo a veces soy un poco trasto pero creo que estamos bien y somos felices".

Marisa Martín-Blázquez y la privacidad de su relación

A Marisa Martín-Blázquez no le ha hecho mucha gracia que Antonio Montero hable de su vida privada, aunque entiende que el periodista se haya olvidado de la existencia de las cámaras. "A mí lo único que no me gusta, no porque me sorprenda nada ni nada, sino porque me parece que es más de nuestra privacidad", llegó a decir hace unas semanas.