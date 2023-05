El humorista Manu Sánchez revela que padece cáncer testicular

Manuel Sánchez Vázquez, el humorista sevillano conocido como Manu Sánchez, ha revelado el problema de salud que atraviesa a sus 37 años. Haciendo gala de su sinceridad e intentando contar con normalidad su situación, ha explicado que padece un cáncer testicular. Según ha relatado, se encuentra en tratamiento desde hace tres semanas y ya ha sido intervenido quirúrgicamente. Él mismo lo ha contado en 'La Tarde, aquí y ahora', donde ante Juan y Medio ha abierto su corazón: "En todas las casas no siempre pasan cosas buenas, y quería contar yo lo que es, y que nadie cuente lo que no es".

Querido @_ManuSanchez_, desde Canal Sur Radio y Televisión queremos enviarte todo el ánimo del mundo y toda la energía de Andalucía para una pronta recuperación 💪 Aquí nos tienes para lo que necesites. Estamos contigo. Un abrazo enorme de tu familia de @canalsur 💚 pic.twitter.com/ywIaFlzClB — CanalSur ( @canalsur) May 30, 2023

Manu Sánchez ha apuntado que el tratamiento que ya ha comenzado "es muy potente", aunque él dice encontrarse bien y con pruebas médicas relativamente "positivas". "Estoy deseando que lleguen las elecciones generales, que llegue agosto, que haya lío gordo. Solo tengo metástasis en los ganglios. Mi oncóloga me ha dicho que tengo muchas posibilidades de curación". Agradecido por cómo le están tratando en la sanidad pública, el cómico ha querido agradecerlo públicamente. En especial, al hospital Virgen del Rocío, donde él está siendo atendido. "Tenemos la suerte de tener una sanidad pública que es referente en el mundo. No sabemos la suerte que tenemos. Hay motivos para venirnos abajo, pero incluso con lo que tengo ahora no paro de repetirme que qué suerte tenemos", ha asegurado.

A Manu Sánchez no le queda más remedio ahora que parar en seco su carrera y centrarse en su salud. Será sustituido por la cantante Diana Navarro en 'Tierra de Talento' en Canal Sur, programa que él presentaba y que de manera temporal tendrá otro rostro al frente del espacio cada sábado. "Toca parar un poquito. Durante un tiempo no voy a estar asomándome tanto como me gustaría cada sábado", desliza. Al parecer todo sucedió el pasado 19 de abril, fecha en la que le dieron la noticia. "Después de ponernos en lo peor durante un tiempo, mientras te dicen cuál es el apellido, dónde, cómo, de qué manera viene... Pues uno se pone en lo peor; esto es inevitable", añadía.

Eran muchos los mensajes que circulaban en redes sociales tras su anuncio. Todo el mundo le deseaba una pronta recuperación y es que Manu Sánchez es tremendamente querido gracias a su humor y su talento delante de las cámaras.