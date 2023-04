No hay ninguna duda de que Soraya está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Ya no solo a nivel profesional, pues no deja de sorprender con sus nuevos proyectos laborales, también a nivel personal. La cantante pasará próximamente por el altar y no está dispuesta a que nadie le amargue la buena etapa que atraviesa. Por ello, no duda en mostrar su hartazgo por las críticas que ha recibido en redes sociales de manera reciente. La extremeña no se calla y deja claro que no va a entrar en discusiones que no van a llevar a nada.

Este domingo, 23 de abril, Soraya formará parte del jurado de 'Drag Race España', un programa emitido en AtresPLAYER sobre drag queens españolas, en un capítulo que estará dedicado a Eurovisión. Tras el anuncio, la cantante ha recibido un sinfín de críticas al no entender su participación en él después de que diversos usuarios recordaran en Twitter su famosa intervención en un debate sobre el Festival en el que hacía mención a un grupo de K-pop. "¿Van a hablar los chinos con la cantidad de videoclips que hay 'mariquitas' y 'vestidos de señora'?", decía en 2018. Indignada por el hecho de que le recuerden el momento y se saque de contexto, la extremeña ha asegurado que está cansada del hate que hay en redes sociales.

"Todos los días le toca a uno en esta red social. Tratan de hacerte creer quien no eres, tratan de humillarte y hacerte daño", comienza a reflexionar Soraya completamente cansada con la situación. "Siento deciros que llevo 18 años en esto, me he acostumbrado. Sé quien soy, sé lo que siento y lo que digo", insiste. La cantante también ha reconocido que a veces no sabe expresarse correctamente, aunque tiene muy claro cuáles son sus ideales: "No son para nada lo que algunos tratan de difamar". La interprete de "La noche es para mí" deja patente su firme compromiso con el colectivo LGTB+ y tiene la conciencia tranquila por todo lo que ha hecho: "Mi apoyo al colectivo es indiscutible, no lo dicen mis palabras, lo hacen mis actos, mi día a día. No voy a entrar en polémicas sobre algo que no es verdad".

Soraya no se calla

Soraya no está dispuesta a dar explicaciones ahora y se muestra cansada de que cada dos por tres se recuerde el vídeo que está sacado de contexto. "No voy a entrar en estas cosas que no llevan a nada. Aunque quisiera explicarme, al que no quiere entender no le valen razones", afirma y da las gracias a todos los que están siempre a su lado apoyándola.