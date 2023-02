El hartazgo de Alejandra Rubio con Edmundo Arrocet: "Cállate"

Hace unos días, Edmundo Arrocet hablaba abiertamente sobre María Teresa Campos y se llevaba las manos a la cabeza por el hecho de que "la tengan apartada y escondida". Unas declaraciones en las que arremetía contra las hijas de la veterana comunicadora y que sentaban como un jarro de agua fría especialmente a Terelu Campos. La presentadora aseguraba que él conocía el delicado estado de salud de su madre y le acusaba de no tener vergüenza. A este respecto, Alejandra Rubio también se ha posicionado del lado de su familia y ha mostrado su hartazgo con el humorista.

Alejandra Rubio ha entendido a la perfección el enfado de su madre con Edmundo Arrocet y ha asegurado que cómo tiene que estar el ambiente para que la presentadora se aleje de su tono conciliador para arremeter contra el que fuera pareja de María Teresa Campos. La colaboradora de 'Fiesta' se mostraba muy tajante a la hora de hablar del argentino-chileno: "Cállate mejor. ¿Tú qué sabes? Está dando como lecciones con lo que tenemos que hacer con mi abuela cuando no tiene ni idea de la situación".

No contenta con esto, Alejandra Rubio ha seguido mostrando su hartazgo y le pide al humorista "que se piense las cosas antes de hablar". La joven tiene claro que la veterana comunicadora tenía que dejar de trabajar en algún momento de su vida. "No ha hecho otra cosa más que trabajar. Él puede saber información sobre el entorno así que no viene a cuento lo que dice porque no pega y él lo sabe. ¿Con qué fin lo dices? ¿Para dejar mal a quién? Eso es lo que a mi madre le molesta. Si habla se podría informar y si ya se ha informado, podría tener más cuidado con sus palabras. O se hace el tonto o no tiene ni idea y es más bien la primera opción", aseguraba la hija de Terelu Campos dejando sin palabras al resto de colaboradores.

El delicado momento de María Teresa Campos

María Teresa Campos ha reducido al máximo sus apariciones públicas debido a su delicado momento. Sus hijas la protegen y velan por su tranquilidad, si bien son conscientes del interés que sigue despertando la que fuera reina de las mañanas. A sus 81 años, la periodista ya está jubilada y alejada del ruido mediático, eso sí, con un sabor de boca agridulce. Ella jamás quiso retirarse y esperó que alguna cadena de televisión le diera una oportunidad, un trabajo en el que ella se sintiera completamente a gusto e identificada con lo que estaba haciendo. Se ha lamentado muchas veces por la ausencia de ofertas, pero ya está resignada y rodeada de sus seres queridos, quienes se preocupan porque esté bien.