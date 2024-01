El gran susto de Tamara Gorro: su abuelo vuelve a estar ingresado en el hospital

Tamara Gorro (36 años) no se ha recuperado todavía del último ingreso hospitalario de su abuelo, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando ha tenido otro susto. Hace unas horas, la 'influencer' tenía que volver a llamar a una ambulancia para que vinieran a buscar a su abuelo a casa porque ha tenido un problema de salud. Después de unas horas complicadas, esta no ha dudado en contar todo lo que ha ocurrido.

"Os cuento... estamos en el hospital porque al abuelo le ha dado... No voy a ser yo quien diga nada, porque todavía no lo sabemos... Están los médicos haciendo muchas pruebas. He llamado al 112, tengo que destacar la labor. Me iban indicando qué hacer mientras ha llegado la UVI, como ocho o nueve sanitarios hasta que lo han traído. Espectacular. Hemos tenido un gran susto que se va a quedar en un susto. Estoy segura. Estamos aquí juntos, he salido solo para contaros. Os amo mucho y gracias. Estáis aquí conmigo y os siento", ha desvelado Tamara Gorro, que está muy preocupada.

Tamara Gorro desvela que su abuelo ha tenido que volver al hospital

La colaboradora de televisión quería en un principio desvelar el problema de salud que ha sufrido su abuelo, pero después ha preferido esperar a las confirmaciones del equipo médico. Lo cierto es que han sido unas horas complicadas, en las que ha estado muy preocupada por su abuelo. Eso sí, una vez que ha llegado al hospital y han estabilizado a su abuelo, Tamara ha salido a tomar el aire para hacer algunas llamadas y para compartir la triste noticia con sus seguidores más fieles, a los que ella llamada cariñosamente "familia virtual".

Tamara Gorro se encontraba con su "yayo", como ella llama a su abuelo, en el momento en el que ha sufrido el percance. Eso le ha llevado a llamar rápidamente a emergencias. Mientras llegaba el equipo médico a su casa, ha tenido que seguir las indicaciones para tener a su abuelo bien atendido. Ella ha sido la encargada de pasar la noche con él en el hospital.

La 'influencer' está muy asustada con este último ingreso de su abuelo

Están siendo unas horas complicadas para Tamara Gorro, que ha querido compartir una reflexión con sus seguidores. Y es que está asustada por lo que pueda pasar: "No os voy a mentir, estoy asustada. Pero estamos juntos y muy bien atendidos. Los hospitales están desboradaos y todos los sanitarios sin parar. Somos afortunados por tenerlos y yo por tenerlo a él. De esta salimos una vez más, no tengo duda. Te amo yayito", ha escrito junto a una foto en la que vemos dar la mano a su abuelo, que aparece con la vía puesta en su mano.

Después de pasar la noche en el hospital, Tamara ha notado una pequeña mejoría en su abuelo y no ha dudado en ir a por churros para que desayunara lo que más le gusta: "¡Yayo tiene hambre!", empieza diciendo como buena noticia. "Lleva sin comer varios días y hoy le ofrecí los churritos que tanto le gustan. No se lo pensó. Estoy contenta, le he levantado de la cama y lo he sentado en el sofá", dice la 'influencer' contenta por este pequeño logro.

Ha ido a comprar churros para su abuelo para desayunar

El pasado mes de noviembre, Tamara Gorro desvelaba que su abuelo había tenido que ser ingresado a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y que padece desde hace un tiempo. "El abuelito ayer por la tarde, cuando montamos la Navidad, le veíamos un poquito regular, con mucha tos, porque él tiene la enfermedad pulmonar EPOC, pero hoy ya no le veíamos bien. Y por eso hemos decidido traerle al hospital", desveló ella misma en sus redes sociales. Su estado le obligaba a quedarse en el hospital ingresado y la 'influencer' quiso compartir su estado de salud: "Ha venido al hospital y le han encontrado otras cositas a parte de su enfermedad, nada grave, pero que no son muy buenas para la edad que tiene. Hay que tratarlas con antibiótico y estamos en manos de los mejores, que son los sanitarios. Espero que pasemos poco tiempo, pero si es mucho, pues mucho", decía con tristeza. Desde SEMANA le mandamos todo nuestro apoyo a Tamara Gorro y esperamos que su abuelo pueda recibir el alta lo antes posible.