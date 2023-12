El gran susto de María Castro en su tercer embarazo: "Dejé de sentir al bebé"

María Castro se encuentra embarazada de su tercer hijo. El embarazo lo ha estado viviendo con normalidad hasta que no ha sentido a su bebé. Se encuentra de apenas 19 semanas, pero la actriz notaba que algo no iba a bien. De hecho, no ha dudado en contar ahora que está más tranquila lo que le ha ocurrido en los últimos días: "Este sábado me asusté porque no sentía a la bebé... Quería dedicar este espacio a una persona que hizo que el sábado me fuese más tranquila para la cama. No sentía a la bebé en la barriga", ha empezado explicando con tristeza.

Pero la cosa no se ha quedado ahí. María Castro ha querido explicar cómo vivió sus horas más angustiosas: "No tengo porqué sentirla porque estoy de 19 semanas solamente, pero es que hace una semana sí la sentí. Es el tercer embarazo y puedo percibir como ese aleteo y el palpitar de la bebé. Luego dejé de sentirla. Supongo que me entendéis el agobio. Realmente no es tanto porque yo lo tapo. Soy de seguir con la vida para adelante, lo pongo en un rincón de la cabeza, tengo esa capacidad, pero está ahí el runrun".

María Castro relata con tristeza lo que le ha ocurrido en pleno tercer embarazo

La actriz es consciente de que muchas personas la iban a entender al contar su relato. Y es que María Castro vivió con angustia estos momentos tan duros en los que no sintió a su bebé en la tripa: "Supongo que la que habéis tenido desgraciadamente algún final no feliz en los embarazos entendéis que cualquier síntoma que se escape de lo que creemos que es normal pues asusta", declara a sabiendas de que muchas de sus seguidoras la iban a entender y a apoyar.

Recibió la ayuda de una seguidora que incluso se atrevió a acudir a su casa para hacerle una ecografía: "Una chica me había escrito por Instagram para hacerme una eco 5D más adelante. Le pregunté si hacían ecos antes de tiempo. Me pidió que no subiera nada porque le habían dejado el ecógrafo, se le había estropeado el suyo profesional. Vino a mi casa a las 10 de la noche. Pudimos ver a la bebé, oír el latido, se daba la vuelta... todo estaba perfecto. Creo que gente que hace estas cosas... porque esto de venir a mi casa por la noche no está dentro de su contrato. Merece una mención especial. Ella estaba preocupada porque no se le veía bien la carita al bebé y yo solo quería que se oyese su latido. He pasado un fin de semana maravilloso gracias a ti, Andrea".

Un primer trimestre con muchas naúseas

Pero no ha sido primer susto que ha tenido, aunque ese ha sido el más extremo. Y es que durante el primer trimestre ha sufrido muchísimas naúseas: "El primer trismestre fue muy duro en cuanto a naúseas, lo normal en un embarazo. Además, tampoco lo dices públicamente por si pasa cualquier cosa, estás trabajando igual. Estaba dando también la teta, así que tampoco podía tomar nada para las naúseas. Me lo he comido a pelo. En el segundo trismestre ha empezado la parte más dulce. Ahora tengo mi energía habitual, la digestión no es buena, pero bueno", ha reconocido en alguna ocasión María. Ahora solo queda esperar que el embarazo siga sin complicaciones. ¡A por todas María!