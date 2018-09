El gran paso de Tana Rivera tras su puesta de largo: irse a vivir a Sevilla

Cuando la resaca por la fiesta de largo de Tana Rivera continúa, Fran Rivera ha dado un notición que no ha dejado indiferente a nadie. El torero ha vuelto al trabajo como colaborador de ‘Espejo Público’ y no ha dudado en contar todos los detalles de esta gran fiesta, que reunió a numerosos familiares y amigos.

Todos conocemos cómo es la relación entre Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, pero las diferencias las dejaron a un lado para este gran día. De hecho, no dudaron en hacerse una foto junto a su hija Tana, que estaba muy feliz: “Es foto es el amor inmenso de dos padres a su hija, era el día de mi hija y no íbamos a permitir que no fuera el día que ella quería, estábamos todos a una”, ha declarado el torero en el programa de Susanna Griso.

Fue una noche de lo más divertida, a pesar de que llovió. Allí Fran Rivera coincidió con sus hermanos Cayetano y Kiko Rivera, y llamó la atención la ausencia de Julián Contreras Jr. El torero lo pasó en grande e incluso bailó con Eugenia Martínez de Irujo. “La relación que tengo con Eugenia es por el bien de Cayetana”.