Achraf Hakimi, pareja de Hiba Abouk, está siendo investigado por presunta violación, tal y como lo informa el medio francés 'Le Parisien'. Este fin de semana, una joven de 23 años acudió a comisaría de la capital francesa para señalar que el jugador del PSG le había "violado". Sin embargo, esta no habría querido interponer una denuncia contra el jugador. Tan solo quiso acudir para hacer una declaración de "haber sido violada". A pesar de que se negó a poner la denuncia, la fiscalía parisina se ha hecho cargo del caso.

Tras el escándalo de Dani Alves, la pareja de Hiba Abouk también se ha visto envuelto en la polémica después de que una joven acudiese a una comisaría a las afueras de París (Val-de-Marne, al sudeste de la capital). Durante su conversación con las fuentes policiales, la joven declaró que el jugador de fútbol habría abusado sexualmente de ella. A pesar de que no quiso presentar una denuncia contra Hakimi, la fiscalía francesa ha decidido abrir el caso y comenzar una investigación a causa de la "gravedad" y de la "notoriedad" del presunto autor del delito.

Achraf Hakimi ha reaparecido en una gala de fútbol tras conocerse su investigación

Tan solo unas horas después de que se filtrara esta noticia a los medios, Achraf Hakimi ha acudido a la ceremonia de la Gala de The Best FIFA Football Awards, que celebra su séptima edición de entrega de premios en la Salle Pleyel de París. El futbolista ha acudido en solitario, sin la compañía de su mujer, Hiba Abouk. Un hecho que llama especialmente la atención, ya que era una noche importante en la carrera del jugador del PSG y la pareja reside en París. Sin embargo, la actriz ha preferido no acompañarle e intentar evitar las miradas curiosas o incluso las preguntas de los medios de comunicación sobre este tema.

Además, las últimas informaciones del futbolista le ha pillado a Hiba Abouk a miles de kilómetros. La actriz se encuentra en Dubái disfrutando de unos días de descanso y relax junto a los dos hijos que tiene en común con Achraf, Naím y Amín. Momento en el que precisamente habría aprovechado el futbolista para quedar con la chica que le acusa de violación. La actriz ha compartido varias instantáneas durante una larga jornada en la playa y su pareja no ha podido evitar comentarle: "Lo bueno de la vida", le escribía el jugador del PSG en su perfil de Instagram. De momento, ni Hiba ni Hakimi se han pronunciado al respecto sobre este escándalo que vuelve a salpicar a un futbolista.

La joven habría acudido a la casa del futbolista mientras que Hiba se encontraba lejos

Según el periódico francés, los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de febrero. La joven de 23 años y el jugador del PSG habrían mantenido contacto a través de Instagram desde el pasado 16 de enero y, la noche de autos, ella habría acudido a la casa de Achraf, situada en Bolougne, a las afueras de París aprovechando que su mujer y sus hijos se encontraban en Emiratos Árabes. La joven se habría desplazado en un Uber que el mismo futbolista habría pagado para que fuera hasta su localidad. Según la declaración de la joven, el jugador la habría besado y, posteriormente, habría abusado sexualmente de ella, a pesar de los intentos de la joven de evitarlo. Finalmente, habría podido liberarse del futbolista y mandar un mensaje a un amigo que la habría ido a buscar y le habría animado a acudir a la comisaría.