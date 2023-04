El feo de Bertín Osborne a su nueva amiga especial: “No estoy ilusionado”

Bertín Osborne tendría de nuevo el corazón ocupado, una información que corroboraba de hecho su nueva ilusión: Marlises Gabriela Guilem. Mientras ella confirmaba que estaban juntos e insistía en cómo era su verdadero nombre, el artista reaccionaba de una forma bien distinta. Aunque ella decía que sí mantenían una relación, él quitaba importancia a lo que les unía. Una reacción completamente diferente y que deja claro cuáles son sus sentimientos hacia esta guapísima joven con la que coincidió en una sesión de fotos y ha seguido manteniendo el contacto. "Ni es mi novia, ni estoy enamorado", decía Bertín.

Las palabras de Bertín Osborne chocan con las de Marlises

A pesar de que Marlises no tenía problema alguno en confirmar que ha iniciado algo bonito con Bertín Osborne, él se apresuraba a decir que no siente nada por ella. Unas declaraciones concedidas a Hola que para muchos han sido entendidas como "un feo". Era el martes 18 de abril cuando Marlises daba un paso al frente y rompía su silencio con 'Y ahora Sonsoles', actitud con la que reflejaba que se sentía orgullosa de su historia y no quería esconderlo. "Nos hemos puesto en contacto con ella y nos ha confirmado que están juntos. Son sus palabras. Mantienen una relación", aseguró un reportero.

Estas palabras de Bertín recuerdan en cierto modo a cuando metió la pata al hablar de sus relaciones amorosas, entre otras, su matrimonio con Fabiola Martínez. "Nunca he estado enamorado", dijo el también empresario, unas declaraciones que molestaron sobremanera a la madre de sus dos hijos, quien confesó estar "dolida y disgustada" por ello. "Yo sí lo he estado. Le he querido con locura (...) Estaba muy enamorada y me separé porque sabía que no había nada que hacer", aseguró Fabiola. Un toque de atención tras el que Bertín se intentó justificar con que "estaba fundido y muerto por ella". Tras 20 años juntos y dos hijos en común, Fabiola Martínez y Bertín pusieron fin a su relación, sin embargo, trataron de mantener una relación cordial por el bien de sus pequeños.

Ahora Bertín vuelve a hablar de sus sentimientos. "No tengo ninguna intención de enamorarme. No le he dicho te quiero a ninguna mujer desde que se lo decía a Fabiola", ha asegurado. Llega incluso a catalogar a Marlises como una de las muchas amigas especiales que tiene, un gesto que, a buen seguro, no habrá sentado nada bien a la joven que trabaja en una clínica. Bertín ha dicho en más de una ocasión que le cuesta mucho sentir, por lo que no extraña que no quiera poner etiquetas a lo que ahora siente por esta chica que desde comienzos de esta semana está en boca de todos.