Durante los últimos días el nombre de Tamara Falcó ha sido de los más sonados en la crónica social. El hecho de quedarse sin vestido de novia a dos meses de su boda con Íñigo Onieva ha acaparado todo el protagonismo. Muchos hablan de una "boda maldita" e incluso algunos se han fijado en el aumento de peso de la marquesa de Griñón. Un tema del que se ha pronunciado en diferentes ocasiones Alessandro Lequio en 'El programa de Ana Rosa' y que ha suscitado muchas críticas por la forma de hablar del italiano. Ahora, la pareja vuelve a ser noticia después de que saliera a la luz que Íñigo Onieva se ha quedado sin trabajo. Sin lugar a dudas, otro quebradero de cabeza que se suma a todos los que ya tienen.

"De la noche se despidió cuando quiso volver con Tamara, cambió el horario nocturno por el diurno. Pero poco a poco se fue distanciando de ese proyecto y acabó finalizando su relación", ha comenzado diciendo una colaboradora en 'El programa de AR'. Sin embargo, parece ser que el empresario tenía un as bajo la manga y asegura que está trabajando en un nuevo proyecto de restauración "que verá la luz para principios de 2024". Un trabajo que unirá a la pareja, pues también formará parte del equipo Tamara Falcó, ya sea cocinando o preparando el menú.

Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre el aumento de peso de Tamara Falcó

Desde su participación en 'MasterChef Celebrity', Tamara Falcó ha continuado cursando estudios relacionados con el mundo de la Alta Cocina. Sin embargo, a Ana Rosa Quintana le sorprendía que la marquesa de Griñón quisiera trabajar en cocina, ya que "no es lo mismo que te guste cocinar un día, que estar todo el día en la cocina". Beatriz Cortázar añadía que "es un proyecto en el que trabajarán los dos, ya que les encanta la comida y probar diferentes restaurantes". Ahí ha sido el momento en el que la veterana presentadora ha pronunciado un desafortunado comentario que promete dar mucho que hablar: "Se les nota", ha dicho.

Un comentario que ha sorprendido incluso a los colaboradores que se encontraban en el plató, ya que Ana Rosa Quintana suele ser muy cauta con sus palabras. Ha sido el momento perfecto para que Alessandro Lequio volviera a atizar a Tamara Falcó: "Es que tiene razón, ya está bien. Ana Rosa tiene razón", decía. "Es que Íñigo ha cogido peso también. Sé que Tamara tiene un problema de tiroides, pero Íñigo está más 'repuestito'", se defendía la veterana presentadora dejando a todos atónitos.

Los ataques de Lequio a la marquesa de Griñón por su cambio físico

Durante los últimos días, el italiano ha asegurado que el problema con el vestido de novia de Sophie et Voilá también tendría algo que ver con los kilos que ha cogido Tamara durante las últimas semanas: "A mí lo que me cuentan es que parte del problema con las diseñadoras vascas habría surgido porque Tamara no se sentía a gusto por el vestido por el incremento de talla y quería disimularlo de alguna manera", ha explicado el colaborador. "Carolina Herrera es un valor seguro y le va a sentar de maravilla. Ahora... será interesante ver cómo el vestido elegido disimula esas redondeces, cosa que no ha hecho el vestido con el que estaban trabajando las vascas", añadía. "Ella ha estado muy a disgusto con esto".