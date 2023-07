El preestreno de la esperadísima película 'Barbie' reunió este pasado miércoles en Madrid a numerosos rostros conocidos. Y nadie decepcionó, ya que todos acudieron con looks de lo más apropiados... y por supuesto, en rosa. Laura Matamoros, Marta López, Desiré Cordero, Lorena Gómez, Sonia Ferrer, Alba Carrillo, Cristina Cifuentes y María Pombo, entre otros.

Sin embargo, hubo una invitada que impactó muchísimo a su llegada al photocall. Es el caso de María, la hija de Verónica Forqué, que prefirió no lucir un estilismo en color rosa. Para la ocasión se decantó por ir de negro, pero el color es lo de menos. Y es que eligió un look que ha sido tendencia: el sexy bondage, un estilo sado basado en llevar ropa interior, encajes y transparencias.

El look elegido por María ha impactado a todos

Un top bandeau en forma del mítico bolso Birkin de Hermes en color negro. Lo ha combinado con un tanga que también tiene la forma del bolso antes mencionado. Lo ha combinado con un liguero de encaje que terminan en una liga que también es de cuero. No ha olvidado los candados míticos que lleva este bolso. María ha querido completar el look con unas medias de encaje con flores y unos zapatos de tacón rosa de la firma Balenciaga.

