Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, ha pasado su primera noche en la prisión de Koh Samui, ubicada en el sur de Tailandia. Este hecho sigue a la orden de detención provisional dictada por un juez del tribunal local de la isla, en relación con las sospechas de su participación en el homicidio del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el cual ha confesado.

Durante el transcurso de hoy martes, se espera que el joven de 29 años pueda ver a su abogado, si bien en este momento se encuentra pasando el trámite de los 10 días que mantiene en país de aislamiento por Covid.

Últimas declaraciones del abogado de Daniel Sancho en España

Luis Gerez, su abogado en España, es consciente de que la opción más favorable sería que cumpla su condena en España, pero por ahora, esto sigue siendo una posibilidad remota. "Si es condenado, existe la posibilidad legal de que regrese aquí para cumplir su pena (...). Esta alternativa es la más beneficiosa, ya que las cárceles tailandesas son extremadamente hostiles. Sobrevivir allí durante 15 años en prisión es realmente desafiante", declaró ante las cámaras.

Últimas declaraciones del abogado de Daniel Sancho en Tailandia

El abogado de Daniel Sancho, Khun Anan, fue este martes a la prisión de Koh Samui para visitar a su cliente, quien se encuentra bajo detención provisional por el crimen. Según Anan, Sancho está "tranquilo" y es "consciente de sus actos", dijo ante un de periodistas congregado en la entrada de la cárcel. El abogado afirmó: "Parece estar en calma. Es plenamente consciente de la situación y he explicado el proceso legal en detalle (...). Está pensando en cómo adaptarse a la vida en prisión".

Los alarmantes tuits de Daniel Sancho: "Ha tocado ensuciarse las manos"

Daniel Sancho, conocido por su imparable actividad en redes sociales, optó por cerrar su perfil de Instagram tras su detención, pero su cuenta de Twitter permanece activa. En esta plataforma, solía expresarse sin reservas, compartiendo sus pensamientos sin temor al juicio público. Uno de sus tuits antiguos llama la atención en retrospectiva, donde escribió "Ha tocado mancharse las manos", un mensaje que parece casi premonitorio en el contexto actual.

Estos mensajes, escritos hace unos diez años aproximadamente, revelan aspectos de su personalidad. En ellos, abordaba temas como las mujeres o el sobrepeso, mostrando opiniones que contrastan con la imagen que su entorno ha presentado recientemente. "Odio a los gordos que deberían sentarse en los asientos dobles del bus" o "no existe mayor tragedia que una mujer muy fea", son algunas de sus perlas en esta red social.

Las aguas en el caso de Daniel Sancho, presunto responsable del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, no parecen calmarse. La tragedia protagonizada por el hijo de Rodolfo Sancho, sigue sumando toda una serie de incógnitas. Después de reconstruir el asesinato en los lugares del crimen, la investigación sigue avanzando y se van revelando más detalles sobre la situación.

La amenaza de Edwin Arrieta a Daniel Sancho que hizo explotar todo

Según informes del Bangkok Post, se han revelado detalles adicionales acerca del interrogatorio al que fue sometido el hijo de Rodolfo Sancho en Koh Phangan, Tailandia. Daniel Sancho habría afirmado que el cirujano colombiano le entregó 10.000 euros y lo habría estado amenazando con exponer su relación extramarital a su familia.

Mientras la pareja de Rodolfo Sancho desde hace 18 años, Xenia Tostado, se ha mostrado como uno de los mayores apoyo de su hijastro, su padre sigue intentando verle, sin éxito, en la cárcel en la que se encuentra actualmente. Por su parte, la madre del joven, Silvia Bronchalo, ha roto su silencio en cuanto al triste suceso.

Entre otros eventos que han acontecido estos últimos días, Daniel ha enviado este inesperado mensaje a su novia desde Tailandia, tras poner como privado su perfil en la red social de Instagram. Sin confirmación clara sobre quién ha tomado tal decisión, las especulaciones no se han hecho esperar. ¿Ha sido un acto de un familiar o amigo desde España en un intento de protegerlo de la creciente hostilidad contra él? O tal vez, ¿Daniel tiene acceso a un teléfono móvil en Tailandia y ha sido él quien ha decidido restringir la cuenta?

No es sorprendente que Daniel o su entorno hayan tomado esta decisión si consideramos la avalancha de comentarios negativos, acusatorios y agresivos que ha estado recibiendo. Muchas personas, ya lo han juzgado y condenado, aun cuando el proceso legal todavía no ha llegado a su conclusión y Daniel aún no ha sido juzgado formalmente. Es cierto, existen imágenes comprometedoras donde se le observa adquiriendo herramientas que se insinúan para descuartizar y deshacerse del cuerpo de Edwin Arrieta. Pero aún así, se debe respetar el principio jurídico de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Sin embargo, lo que más desconcierta es que, mientras su cuenta personal en Instagram está en modo privado, las cuentas asociadas a sus negocios siguen abiertas. Esto lleva a plantear la inevitable pregunta: ¿Qué pretende Daniel Sancho con este movimiento? ¿O es un intento de su entorno mantener intacta su reputación empresarial? En cualquier caso, este es un giro más en una historia ya de por sí llena de contradicciones.

Acoso a Rodolfo Sancho en el momento más duro de su vida

Pero no solo Daniel Sancho ha recibido comentarios muy agresivos en sus redes sociales. Su padre, Rodolfo Sancho, también. "Que tu hijo responda por el crimen del médico colombiano". A raíz de tales declaraciones, han surgido defensores del actor. "Es lamentable leer estos comentarios. ¿Acaso Rodolfo tiene la culpa de las decisiones de su hijo?".

Otra persona pedía el cese de los ataques: "Ojalá alguien recuerde a estos críticos que no podemos cargar con las elecciones de otros". Algunos admiten haber visitado el perfil por mera curiosidad. "No soy seguidor de Rodolfo, pero ingresé intencionadamente sospechando que recibiría críticas por las revelaciones recientes. Es triste constatar que tenía razón. ¿Les gustaría estar en su lugar? Ya tiene suficiente con lo que enfrenta".